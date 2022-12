Le concept « journée sans voitures » à Alger a été organisé à plusieurs reprises les années précédentes, et cela a toujours été fait dans le but de sensibiliser par rapport à l’environnement et ces journées ont toujours connu un franc succès auprès des citoyens de la capitale. Pour cette année, la commune d’Alger a décidé de profiter de la période des vacances scolaires d’hiver, pour organiser cette manifestation sur 3 vendredis consécutifs.

En effet, la commune d’Alger Centre a annoncé l’organisation de la manifestation « journée sans voitures » pendant les vacances scolaires d’hiver.

Et c’est pendant les week-ends, durant les vacances scolaires qui sont programmés du 22 décembre 2022 au 8 janvier 2023, que sont prévues ces « journées sans voiture », qui s’étaleront comme suit : vendredi 23 décembre 2022, vendredi 30 décembre 2022 et vendredi 06 janvier 2022.

De plus, cette même source, indique dans un communiqué que la circulation des véhicules sera fermée dans de la place Maurice Audin à la Grande Poste, et ce de 09 heures du matin jusqu’à 19 heures du soir, durant les jours mentionnés ci-dessus.

Manifestations culturelles, sportives artistiques… au rendez-vous

En outre, ces journées sans voitures verront l’organisation de nombreuses manifestations culturelles, artistiques, éducatives, récréatives et sportives, ainsi que de nombreuses surprises pour les enfants le long du chemin menant de la place Maurice Audin vers les escaliers de la Grande Poste.