Alger : interdiction temporaire de circulation pour les poids lourds

En vue de la tenue du Sommet arabe à Alger les 1er et 2 novembre prochains, la wilaya d’Alger annonce que la circulation des camions poids lourd sera interdite, durant 3 jours, à compter de demain, et ce afin d’assurer une bonne circulation sur les routes de la capitale, durant la tenue de ce sommet.

C’est dans un communiqué rendu public par la wilaya d’Alger, ce dimanche 30 octobre que cette dernière informe les usagers de la route, que dans le but d’assurer une circulation fluide sur les routes d’Alger, durant la période du Sommet arabe. En effet, il a été décidé d’interdire la circulation de tous les camions poids lourd, sur toute la capitale, durant 3 jours, et ce du lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre. En rajoutant, que le retour à la normale se ferait à partir du jeudi 3 novembre 2022.

Quels camions ne sont pas concernés par cette décision ?

Toutefois, la wilaya a tenu à préciser, que les camions d’approvisionnement en essence, de ravitaillement alimentaire et ceux des travaux publics des entreprises de la wilaya. Mais aussi, les camions des municipalités et ceux de la SEAAL et de la Sonelgaz, ne sont pas concernés par cette décision.

Pour conclure, dans ce même communiqué, la wilaya d’Alger a tenu à s’excuser par rapport au désagrément créé par cette mesure temporaire.