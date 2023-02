Alger – In Salah à pieds : le défi fou relevé par Azzeddine

Les amateurs des aventures sont des personnes qui aiment explorer le monde et vivre des expériences excitantes. Ils cherchent à sortir de leur zone de confort et à découvrir de nouveaux horizons. Que ce soit en voyageant dans des endroits inconnus, en essayant de nouvelles activités, ou en prenant des risques pour atteindre des objectifs ambitieux. En Algérie, nombreux sont les aventuriers qui partent à la découverte de leur pays. Parmi eux, on citera Azzeddine, un homme qui a relevé le défi Alger – In Salah à pieds !

On notera que Azzeddine est originaire de la wilaya d’Alger. Plus exactement de la commune d’El Achour. Selon le principal concerné, cette aventure correspond au “Trek” ou bien le “Trekking”. En effet, il s’agit d’une randonnée pédestre. À titre informatif, cette randonnée se caractérise par sa longue durée. D’ailleurs, elle est souvent pratiquée en montagne ou dans des régions sauvages et éloignées.

Par le biais d’une déclaration accordée à Echorouk TV, Azzeddine a fait savoir qu’il envisageait, au début, de faire le trajet Alger – Tamanrasset. Cependant, il a fini par renoncer à cette idée. En effet, la contrainte de temps l’a poussé à changer son plan. D’autant plus avec l’approche du mois sacré. Ainsi, Azzeddine a décidé de faire Alger – In Salah. Dans ce sillage, il convient de préciser que la distance entre les deux régions est estimée à près de 1.259 km.

L’Algérie attire la curiosité des aventuriers !

En fait, Azzeddine n’est pas le seul à vouloir aller à la découverte du Sahara algérien en effectuant un trajet à pieds. Vous vous souvenez certainement du jeune homme Mehdi Debbrah qui a décidé de faire Paris – Alger à pieds ! Rappelons que Mehdi est un jeune de 26 ans originaire d’Algérie et qui habite en France.

Dans le détail, l’instagrameur a entamé son aventure depuis Paris le 5 mai 2022. Le 8 septembre 2022, l’aventurier était déjà arrivé en Algérie. Sachant que son objectif final était de rejoindre la capitale Alger. En parcourant cinq pays : la France, la Suisse, l’Italie, la Tunisie et l’Algérie, le jeune parisien a réussi à atteindre son objectif le 8 octobre 2022. Cela, après 157 jours de marche.