Alger : importante quantité de viande avariée saisie, un individu en détention provisoire

Les services de sécurité de la commune d’El Harrach ont procédé à l’arrestation de deux individus et à la saisie de 170 kilogrammes de viande. La raison : le non-respect total des conditions sanitaires d’hygiène et de conservation.

C’est grâce à des informations reçues par les autorités sur des boucheries qui ne respectaient pas les conditions d’hygiène minimales qu’ils ont pu procéder à ces arrestations.

Après une perquisition en présence de l’Inspection du commerce et des fraudes, une quantité importante de viande blanche et de graisse a été trouvée dans l’un des magasins. La fouille des arrière-salles a également révélé une odeur nauséabonde en provenance de viande stockée dans des sacs, confirmée comme étant avariée et impropre à la consommation humaine.

Plus de 170 kilogrammes de viande ont été saisis en raison du manque de conditions sanitaires, d’hygiène et de conservation. Les deux individus ont été arrêtés et inculpés pour mise en danger de la vie et de la sécurité physique d’autrui. Ainsi, l’un a été placé en détention provisoire à la prison d’El Harrach et l’autre sous contrôle judiciaire, après comparution devant un juge.

Le Lait subventionné stocké et revendu plus cher à Blida, un individu interpellé

Des agents de contrôle de la Direction du commerce et de la promotion des exportations au niveau de la wilaya de Blida ont découvert récemment un entrepôt de stockage de lait subventionné.

Ce dernier était transformé et revendu à des prix plus élevés auprès de la population. Suite à cette découverte de la part des agents, un suspect a été arrêté pour spéculation sur le lait subventionné par l’État. 2855 litres de lait ont été saisis, dont 1880 litres stockés dans des barils en plastique et 975 sachets de lait.

La totalité du stock a été saisie et sera réinjectée dans un établissement d’utilité publique. Le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a publié un communiqué pour annoncer l’arrestation de l’individu suspecté. Une enquête est en cours.