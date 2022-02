Alger: ils ferment l’autoroute lors d’un cortège, 11 individus écroués

Après que des citoyens ont signalé un comportement incivique sur l’autoroute en direction de Zeralda au niveau de Denya Parc à Alger, la gendarmerie nationale annonce ce samedi qu’elle a réussi à mettre la main sur 11 personnes qui ont provoqué l’incident.

Lors d’une célébration de mariage le 4 février dernier, un cortège nuptial a paralysé la circulation routière sur l’autoroute ouest (Benaknoun-Zeralda). Les voitures et les motos qui composaient le cortège se sont transformées en de vraies barricades, ce qui a causé l’arrêt total de la circulation sur ce tronçon.

Le communiqué des services de la gendarmerie nationale précise que 07 voitures ont été saisies et 08 motocycles ont été mis en fourrière. Les principaux acteurs de cet acte seront traduits devant le procureur de la République près du tribunal de Bir Mourad Rais.

La lutte contre l’incivisme

La gendarmerie nationale à rappeler que ces actes qui relèvent de l’insouciance, sont parmi les principales causes des accidents de la route. De plus en plus d’automobilistes prennent l’autoroute pour un véritable circuit de course, ce qui participe durement à l’augmentation du chiffre des accidents de la route en Algérie.

Rappelons que la route reste un bien public et ne peut en aucun cas être transformée en une propriété privée. Des challenges irrationnels comme le » Drift » restent à bannir pour la sécurité de tous.