Alger : il tue et démembre sa sœur, les détails glaçants de l’affaire

Un repris de justice doit comparaître prochainement devant le tribunal criminel d’appel de la Cour d’Alger pour un crime qui fait froid dans le dos. Il est accusé d’avoir étranglé sa sœur sexagénaire, avant de tenter de la démembrer et de dissimuler son cadavre dans son appartement à Bouzareah, sur les hauteurs de la capitale.

C’est une affaire d’une rare violence qui sera examinée le 17 mai prochain. Sur le banc des accusés : « A. Mustapha », 52 ans, sans emploi et connu des services de police. Il devra répondre de l’assassinat de sa sœur aînée, « A. Zohra ».

Une macabre découverte

L’affaire éclate le 9 février dernier, en début d’après-midi, lorsque le frère de la victime, « A. Omar », se présente paniqué au commissariat. Il vient de retrouver sa sœur sans vie dans son propre appartement, situé dans le quartier de Fougeroux, dans la commune de Bouzaréah.

L’inquiétude de la famille avait commencé la veille. Zohra s’était rendue à son appartement, en cours de rénovation, où résidait temporairement son frère Mustapha, chargé de superviser le chantier. N’ayant plus de nouvelles d’elle en fin de journée et son téléphone étant éteint, la famille avait tenté de joindre Mustapha, frère de la victime et principal accusé. Les réponses évasives, contradictoires et colériques de ce dernier avaient poussé les frères à se rendre sur place.

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C’est finalement le jeune neveu, Nadim, qui fera la terrible découverte au milieu du salon : le corps de sa tante, enveloppé dans une couverture et minutieusement dissimulé sous un amas de matelas et de draps. Un câble blanc enserrait encore son cou et son visage portait des traces de sang.

Fuite et arrestation à Béchar

La police scientifique et les enquêteurs, dépêchés sur la scène du crime, ordonnent le transfert du corps pour autopsie. Le rapport du médecin légiste est sans appel : la mort est violente. La victime présente de graves contusions crâniennes et une profonde entaille à la jambe gauche.

Le principal suspect, Mustapha, est introuvable. Les investigations techniques et le bornage téléphonique permettent de le localiser à plus de 1000 kilomètres d’Alger, à Béchar. Il y avait trouvé refuge chez une dénommée « Habiba ». Une équipe de police s’est immédiatement rendue dans la capitale de la Saoura. Après une opération de filature, le fugitif a été interpellé en plein cœur de la Place de la République.

Des aveux glaçants

Lors de sa garde à vue, Mustapha est passé aux aveux avec une froideur déconcertante. Le mobile de ce déchaînement de violence ? Une simple dispute verbale concernant le retard des travaux de rénovation de l’appartement.

L’accusé a expliqué aux enquêteurs qu’après avoir violemment poussé sa sœur, celle-ci a perdu connaissance. Il s’est alors emparé d’une pelle pour la frapper à l’arrière de la tête, avant de retirer le cordon de sa veste de sport pour l’étrangler à mort.

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L’horreur ne s’arrête pas là. Le meurtrier a avoué avoir eu l’intention de découper le corps pour s’en débarrasser plus facilement dans des sacs en plastique. Il a commencé par entailler la jambe gauche de la victime avec un outil de découpe (retrouvé sur les lieux avec la pelle) avant de se raviser et d’enterrer le corps sous les literies.

Avant de prendre la fuite, l’individu a cyniquement vendu le réfrigérateur et la cuisinière de sa défunte sœur à un acheteur pour la somme de 50 000 dinars (5 millions de centimes) afin de financer sa cavale. Le procès en appel promet de revenir en détail sur ce drame familial sordide.