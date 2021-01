Alger : Il risque de la prison pour avoir filmé dans un commissariat

Le procureur près le tribunal de Sidi M’hamed de la wilaya d’Alger a requis aujourd’hui 6 mois de prison ferme assorti d’une amende de 20 000 DA contre un trentenaire accusé d’avoir filmé dans un poste de police.

Les faits de l’affaire, remontent à décembre de l’année dernière, après que l’accusé a été arrêté par des agents de police alors qu’il conduisait en état d’ivresse, après avoir été emmené au poste de police, l’accusé a photographié un policier et pris des photos à l’intérieur du commissariat.

Cependant, son téléphone portable a été saisi, et il a été poursuivi pour deux chefs d’inculpations, notamment, de violation de la vie privée des personnes et de prise d’images sans l’autorisation du propriétaire.

L’accusé, lors de sa comparution devant le tribunal, a nié les accusations portées à son encontre, affirmant que le jour de l’incident, il était ivre et sous l’effet d’alcool, et qu’après avoir été arrêté et emmené dans un centre de police, il a pris des photos de bonne foi, non dans le but de les diffamer.

Ainsi, le procureur général près le tribunal de Sidi M’hamed a requis donc une peine de 6 mois de prison ferme et une amende de 20 000 DA, tandis que le juge a décidé de fixer la date du verdict dans cette affaire la semaine prochaine.