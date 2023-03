Alger : Il écope de 3 ans de prison ferme pour avoir insulté une juge

Un jeune homme qui répond aux initiales (B.M) a été condamné à une peine de prison de trois ans ferme. Et ce, pour avoir insulté une juge durant l’exercice de ses fonctions ! Dans la même affaire, une proche de l’accusée (A.A) a également été condamnée à une peine d’un an de prison avec sursis. En effet, cette peine a été prononcée par la Cour de première instance de Chéraga.

On notera qu’il s’agit de ce que rapporte un média arabophone dans son nouveau numéro d’aujourd’hui. Dans ce sillage, il convient de préciser que les faits de cette affaire ont eu lieu à la fin du mois de février. Dans le détail, les deux accusés étaient présents dans la salle d’audience pour assister à l’audience d’un proche poursuivi dans une affaire pénale.

Cependant, après la prononciation du verdict, les accusés ont commencé à crier. Créant ainsi un désordre dans la salle qui a perturbé la séance d’audience. De ce fait, les éléments de police chargés de maintenir l’ordre dans la salle d’audience leur ont demandé de se taire et de quitter la salle. Toutefois, les deux personnes ont fait la sourde oreille et ont continué à insulter la juge qui présidait la séance en quittant la salle.

Les deux personnes interpellées par les services de sécurité

D’après ce que rapporte la même source médiatique, les mis en cause ont été arrêtés et conduits au poste de police, situé à proximité du tribunal. Cela, avant d’être présentés devant le tribunal. En effet, les accusés ont demandé pardon. Cependant, le juge a infligé une peine de trois ans de prison ferme au jeune. Sachant que sa complice a écopé, quant à elle, d’une peine d’un an de prison avec sursis, comme indiqué plus haut.