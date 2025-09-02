ALGER – IATF 2025 : Ce type de véhicule interdit de circulation jusqu’au 4 septembre

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé une mesure exceptionnelle pour fluidifier le trafic routier dans la capitale, à l’occasion de la 4ᵉ édition de la Foire du commerce intra-africain (IATF 2025).

Par voie de communiqué, il a été décidé d’interdire la circulation de tous les véhicules poids lourds pour une durée de deux jours, à compter de ce mardi 2 septembre à 23h59 jusqu’au jeudi 4 septembre à la même heure.

Cette décision vise à assurer le bon déroulement de cet événement d’envergure continentale, qui se tient actuellement à Alger, en minimisant l’impact sur le flux de la circulation urbaine.

Pour autant, cette interdiction ne s’applique pas à toutes les catégories de véhicules. Des dérogations ont été accordées aux véhicules jugés essentiels pour le bon fonctionnement de la ville. Sont ainsi exemptés de cette mesure :

Les camions de ravitaillement en carburant et en denrées alimentaires.

Les véhicules de travaux relevant des établissements publics de la wilaya et des communes.

Les camions assurant l’approvisionnement des hôpitaux en oxygène.

Les véhicules des sociétés de services publics comme la Seaal, Sonelgaz, et Algérie Télécom, ainsi que ceux des opérateurs de téléphonie mobile.

IATF 2025 : Fermeture temporaire de la Forêt de Bouchaoui

Parallèlement à cette restriction de circulation, la wilaya d’Alger a également informé les citoyens de la fermeture temporaire de l’espace de loisirs de la Forêt de Bouchaoui. La fermeture prendra effet du 2 septembre à 23h59 jusqu’au 5 septembre à 6h00 du matin.

Les autorités locales ont présenté leurs excuses pour les désagréments que ces mesures pourraient causer, soulignant qu’elles sont indispensables pour garantir le succès de la foire IATF 2025.

L’Algérie, carrefour stratégique du commerce africain : la Foire intra-africaine IATF 2025 s’ouvre avec de grandes ambitions

L’organisation de cette foire est un événement d’une importance stratégique majeure pour l’Algérie, qui se positionne comme un leader économique sur le continent africain. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a d’ailleurs présidé une réunion de haut niveau pour finaliser les préparatifs, soulignant la volonté de l’État d’utiliser cet événement comme un levier pour le développement économique national.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie se prépare à accueillir l’IATF 2025 : Tebboune préside une réunion stratégique

L’IATF 2025 est bien plus qu’un simple salon commercial ; c’est une plateforme d’échange et de prospection pour les entreprises algériennes. L’objectif est clair : affirmer les capacités productives nationales, nouer des partenariats stratégiques et s’intégrer davantage dans les chaînes de valeur continentales, contribuant ainsi à la diversification de l’économie algérienne en dehors des hydrocarbures.

De nombreux acteurs économiques algériens ont déjà affiché leurs intentions pour la foire. L’entreprise nationale Sonatrach, par exemple, espère profiter de l’événement pour signer des mémorandums d’entente et des contrats de vente fermes, en ciblant particulièrement les marchés prometteurs de l’Afrique de l’Est.

De son côté, le secteur pharmaceutique, avec quatorze opérateurs publics et privés, s’est fixé l’objectif de signer au moins un contrat d’exportation chacun vers des pays africains. Au total, la valeur des contrats escomptés lors de cet événement pourrait atteindre 44 milliards de dollars.

Les entreprises algériennes espèrent s’adjuger une part significative de ces retombées, non seulement dans l’exportation de biens, mais aussi de services.

Un catalyseur pour la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf)

L’accueil de l’IATF 2025 à Alger intervient à un moment charnière pour la Zlecaf, l’initiative panafricaine qui vise à abolir les barrières commerciales entre les pays membres. Malgré les obstacles qui subsistent, la foire est vue comme un puissant catalyseur capable de dynamiser l’intégration économique du continent.

En organisant cet événement, l’Algérie se positionne comme un pont essentiel entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne, consolidant son rôle dans la promotion du commerce intra-africain et l’intégration continentale.