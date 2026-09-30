Télécommunications : ALGER en tête du classement africain de l’indice « Gigacity 2026 »

La capitale algérienne, Alger, décroche la première place à l’échelle africaine et la 34ᵉ position au niveau mondial dans l’indice « Gigacity Index 2026 », publié par le cabinet britannique d’études Omdia, spécialisé dans les télécommunications et les technologies.

Ce classement évalue la performance des réseaux à haut débit fixe à travers 50 grandes métropoles mondiales, d’après un communiqué rendu public ce mercredi soir par le ministère des Postes et des Télécommunications.

Placée dans la catégorie « Argent » (Silver), Alger devance de 11 rangs la ville de Le Cap (Afrique du Sud), qui occupe la deuxième place sur le continent, et se hisse devant de grandes capitales et métropoles telles que Le Caire, Nairobi et Lagos.

À l’échelle internationale, la capitale algérienne surpasse également des villes comme Berlin, Sydney, Istanbul ou encore Buenos Aires.

🟢 A LIRE AUSSI : Concours du Coran de la Grande Mosquée de Paris : l’Algérie, pays le plus représenté en demi-finale

Sur le plan des infrastructures, Alger affiche une couverture quasi intégrale en fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) approchant les 100 %, soit la plus élevée parmi les villes africaines évaluées. Cette performance a permis à la capitale d’obtenir un score de 50 points sur 100 dans l’axe consacré aux infrastructures réseau.

Des infrastructures de pointe et un déploiement massif

En ce qui concerne les débits et les performances, 7 % des foyers algérois bénéficient de vitesses de connexion supérieures à 500 Mbit/s, tandis que 3 % dépassent le seuil emblématique du Gigabit par seconde (Gbit/s).

Par ailleurs, 90 % des abonnés profitent d’un débit minimal supérieur à 100 Mbit/s. La ville enregistre également de très bons résultats concernant le temps de latence.

Dans son analyse, le cabinet Omdia qualifie l’Algérie de marché émergent du haut débit ayant adopté la technologie de la fibre optique à un rythme soutenu, porté par une stratégie nationale d’extension ambitieuse.

🟢 A LIRE AUSSI : Algérie : la référence DED exigée à l’export dès le 4 octobre

C’est cette dynamique, souligne le rapport, qui a propulsé Alger aux avant-postes du continent africain.

Alger figure ainsi aux côtés de Le Cap comme les deux seules métropoles africaines classées dans la catégorie « Argent », l’ensemble des autres villes du continent étant reléguées à la catégorie « Bronze ».

Sur le plan global, la capitale algérienne affiche un score cumulé de 36 points, égalant celui de la ville de Londres.

Selon le ministère des Postes et des Télécommunications, ce classement vient concrétiser les investissements majeurs consentis par l’État dans les infrastructures de communication, et s’inscrit pleinement dans la politique de modernisation des réseaux et de généralisation de la fibre optique impulsée par les plus hautes autorités du pays.