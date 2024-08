Alger : fermeture temporaire d’une importante route

Les autorités de la wilaya d’Alger ont annoncé la fermeture d’une partie de la route nationale 05 entre le Palais des Rais et le Pont de Tafourah. Cette mesure concerne les deux sens de circulation.

Selon le communiqué publié sur la page Facebook officielle de la wilaya, cette fermeture est due aux travaux d’installation des poutres du passage piéton.

La fermeture sera alors effective pendant deux jours : le vendredi 2 août 2024, de 1h00 à 7h00, et le samedi 3 août 2024, de 1h00 à 6h00. Les autorités de la wilaya d’Alger s’excusent pour les désagréments causés par cette fermeture temporaire.

La fermeture de la route nationale 05, l’une des artères principales de la ville, vise alors à améliorer la sécurité des piétons avec l’installation de nouvelles infrastructures. Ces travaux sont essentiels pour le développement urbain et la modernisation des équipements publics.

Quels sont les itinéraires alternatifs recommandés ?

Les autorités ont prévu des itinéraires de déviation pour minimiser l’impact sur la circulation.

Pour les véhicules venant de l’ouest (Bab El Oued), la déviation commence au niveau du Palais des Rais, en passant par l’avenue du 1er Novembre, l’avenue Che Guevara, puis l’avenue Zighoud Youcef. Cet itinéraire a été choisi pour sa capacité à absorber un volume important de trafic sans causer de congestion majeure.

Pour les véhicules venant de l’est et se dirigeant vers l’ouest (Place des Martyrs et Bab El Oued), la circulation sera déviée au niveau du Pont de Tafourah, empruntant l’avenue Zighoud Youcef, l’avenue Che Guevara et l’avenue du 1er Novembre. Ces voies alternatives ont été soigneusement sélectionnées pour faciliter la fluidité du trafic et garantir la sécurité des usagers.

Les autorités appellent alors les conducteurs à respecter ces itinéraires alternatifs pour assurer la fluidité du trafic et éviter les désagréments. Des panneaux de signalisation temporaires seront installés pour guider les automobilistes tout au long des itinéraires de déviation. Les forces de l’ordre seront également présentes pour superviser la circulation et apporter une aide en cas de besoin.