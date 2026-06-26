Alger : fermeture temporaire de plusieurs axes routiers ce week-end

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé la fermeture temporaire d’une partie de la route nationale n°5, dans les deux sens de circulation, ainsi que de la route nationale n°11 reliant Bab El Oued à l’avenue de l’Armée de libération nationale (ALN). Cette mesure sera appliquée durant les nuits de vendredi et de samedi, jusqu’au dimanche matin.

Selon un communiqué de la wilaya, cette fermeture s’inscrit dans le cadre des travaux de pose des poutres de l’ouvrage d’art du passage piéton reliant l’avenue Che Guevara au port de pêche d’Alger. Les autorités précisent avoir programmé ces interventions durant la nuit afin de limiter au maximum leur impact sur la circulation routière.

Deux phases de travaux sont alors programmées.

La première phase des travaux se déroulera dans la nuit du vendredi 26 juin 2026, de 23 h 55 à 7 h 00 le samedi 27 juin.

La seconde phase est prévue dans la nuit du samedi 27 juin 2026, de 23 h 55 à 5 h 00 le dimanche 28 juin.

Durant ces créneaux horaires, une partie de la RN5 dans les deux sens ainsi que la RN11 entre Bab El Oued et l’avenue de l’ALN seront temporairement fermées à la circulation afin de permettre le bon déroulement des travaux.

Quels sont les itinéraires de déviation mis en place ?

Pour les véhicules circulant de Bab El Oued vers l’avenue de l’Armée de libération nationale, la circulation sera déviée à partir du rond-point Fort 23, puis par l’avenue du 1er Novembre, l’avenue Che Guevara, la rue Asselah Hocine, avant de rejoindre l’avenue de l’ALN.

Dans le sens inverse, les automobilistes venant de l’avenue de l’Armée de libération nationale vers Bab El Oued seront redirigés à partir de Tafourah vers la rue Zighoud Youcef, puis l’avenue Che Guevara et l’avenue du 1er Novembre, avant de poursuivre leur trajet en direction de Bab El Oued.

La wilaya d’Alger présente ses excuses aux usagers pour les désagréments occasionnés par cette fermeture temporaire. Elle invite également les automobilistes à emprunter les itinéraires de déviation mis en place et à respecter la signalisation routière afin de garantir la sécurité de tous et de faciliter le déroulement des travaux.