Alger : fermeture partielle à la circulation jusqu’à 21:30 de ces axes routiers

ALGER, le 4 juillet 2024 – La Wilaya d’Alger informe les usagers de la route qu’une fermeture partielle et temporaire de la circulation est prévue ce jeudi 4 juillet 2024 de 18h00 à 21h30, en raison de l’organisation de la course urbaine ALGIERS URBAN TRAIL, dans le cadre des festivités marquant le 62e anniversaire de l’indépendance nationale.

Les axes concernés par cette fermeture sont les suivants :

De la rue Colonel Mira (Bab El Oued) jusqu’à la Pêcherie d’Alger

(Bab El Oued) jusqu’à la De la rue Place des Martyrs jusqu’à la Grande poste

jusqu’à la De la rue Docteur Saadane Cherif jusqu’au boulevard Mohamed V.

La réouverture progressive des routes aura lieu après le passage des derniers coureurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger : un important axe routier fermé à la circulation pendant au moins 6 mois

Les services de la Wilaya d’Alger prient les usagers de la route de bien vouloir prendre leurs dispositions et s’excusent pour les désagréments que cette mesure temporaire pourrait causer.

ALGIERS URBAN TRAIL : Une course inédite au cœur de la capitale algérienne

La ville d’Alger s’apprête à vibrer au rythme d’une course inédite : l’Algiers Urban Trail. Organisée par la Ligue Algéroise de Ski et des Sports de Montagne en partenariat avec la Wilaya d’Alger, DJSL d’Alger et Gaya Athletic Club, cette course hors du commun promet un défi sportif et une découverte spectaculaire de la capitale algérienne.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger : Un trou béant provoque la fermeture de la rocade nord de la ville (Vidéo)

En effet, près de 1000 coureurs sont attendus ce jeudi 4 juillet 2024 pour s’élancer sur un parcours de 16,5 km sillonnant les lieux les plus emblématiques d’Alger centre.

Du départ donné au Complexe sportif de proximité Mohamed Ferhani à Bab el Oued, les participants traverseront la ville, découvrant ses trésors architecturaux, ses places animées et ses quartiers pittoresques avant de franchir la ligne d’arrivée sur la mythique Place de la Grande Poste.

🟢 À LIRE AUSSI : Expérience inédite à Alger : un boulevard de la Grande Poste transformé en rue piétonne

Avec un dénivelé positif de 356 mètres, l’Algiers Urban Trail promet un défi sportif de taille aux coureurs. Pour les accompagner dans leur effort, 5 ravitaillements seront installés tout au long du parcours, aux kilomètres 5, 7, 10, 13 et à l’arrivée.

Une équipe médicale spécialisée sera également présente pour assurer la sécurité des participants.