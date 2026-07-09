Alger : fermeture d’une route nationale pendant 10 jours

La Gendarmerie nationale vient de lancer une alerte officielle à l’attention des automobilistes. La route nationale n°11, au niveau du port d’Alger, sera fermée à la circulation chaque nuit à partir d’aujourd’hui, de 23h00 à 5h00 du matin, pour une durée de dix jours consécutifs. La raison invoquée : des travaux de réaménagement sur cet axe stratégique de la capitale. Conducteurs habitués à emprunter ce couloir nocturne, le détour s’impose désormais.

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Deux sens de circulation concernés par la fermeture de la RN11

La coupure touche les deux flux principaux qui traversent ce secteur névralgique. Pour les véhicules arrivant depuis Bab El Oued et souhaitant rejoindre l’avenue de l’Armée de Libération Nationale, la déviation s’effectue via le rond-point Fort 23, puis par l’avenue du 1er Novembre.

Dans le sens opposé, les conducteurs quittant l’avenue de l’ALN en direction de Bab El Oued seront redirigés à partir de la gare ferroviaire. L’itinéraire alternatif passe successivement par la rue des Frères Kara, puis l’avenue Che Guevara, avant de rejoindre l’avenue du 1er Novembre.

La Gendarmerie nationale appelle l’ensemble des usagers à réduire leur vitesse, à rester vigilants et à respecter scrupuleusement la signalisation temporaire mise en place sur ces axes de substitution.

Des travaux nocturnes pour limiter l’impact sur la circulation diurne

Programmer ces interventions entre 23h et 5h du matin n’est pas un hasard. Cette plage horaire correspond au creux de trafic sur la capitale, ce qui permet de contenir les perturbations au minimum. La même logique avait guidé la wilaya d’Alger lors de la fermeture temporaire du boulevard de l’ALN en juin dernier, pour la pose des poutres d’une passerelle piétonne reliant le Jardin d’Essais de la Hamma à la station de dessalement.

Ce type de chantier nocturne est devenu une pratique courante dans la gestion des grands travaux urbains algérois. En juin 2026, la wilaya d’Alger avait également annoncé la fermeture d’un tronçon de l’autoroute longeant l’avenue de l’ALN pour des raisons similaires, avec des créneaux identiques afin de préserver la fluidité en journée.

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La RN11, un axe sous pression depuis plusieurs semaines

Ce n’est pas la première fois que cet axe fait l’objet d’une interruption. Fin juin 2026, la fermeture simultanée de la RN11 et d’une portion de la RN5 avait déjà été annoncée par la wilaya d’Alger, dans le cadre de la pose des poutres d’un passage piéton reliant l’avenue Che Guevara au port de pêche. Ces interventions successives témoignent d’un programme de modernisation des infrastructures piétonnes et routières autour du port, engagé sur plusieurs mois.

La multiplication de ces chantiers dans un périmètre restreint impose aux résidents et aux navetteurs de ce secteur une vigilance accrue. Anticiper son trajet avant 23h ou après 5h du matin reste la meilleure parade pour éviter tout blocage.

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