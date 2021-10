Alger : ETUSA lance 4 nouvelles lignes

La capitale Alger est la ville algérienne la plus peuplée. Au boom démographique, une volonté de promouvoir les transports est de plus en plus affichée par les pouvoirs publics. L’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a décidé, dans ce sens, de lancer quatre nouvelles lignes.

Ces lignes visent « à connecter et à compléter le bus avec le train », indique un communiqué de l’ETUSA paru aujourd’hui, le 06 octobre. Cette démarche de l’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger intervient au lendemain d’un accord signé avec la SNTF en la présence du ministre des Transports Aissa Bekkai.

« En réponse à la demande croissante sur les transports dans les nouveaux pôles urbains, et afin de fournir les meilleurs services à nos clients, L’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) annonce l’ouverture de 4 nouvelles lignes qui visent à connecter et à compléter le bus avec le train », indique le communiqué de l’entreprise de transport.

Les 4 nouvelles lignes de l’ETUSA

La première nouvelle ligne lancée par ETUSA est celle portant le numéro 21. Elle relie le quartier d’Aslan à la gare du train de la nouvelle ville de Sidi Abdellah. Le bus passera et fera halte au quartier Atlas et au quartier des 5 000 logements.

La deuxième nouvelle ligne de l’ETUSA, porte le numéro 215. Elle va connecter le quartier 1er novembre de Rahmania à la gare de train de Tessala El Mardja. Sur cette ligne figure un arrêt au 22/23 de Sidi Benor.

La Troisième ligne va porter le numéro 216. C’est celle reliant le quartier des 600 logements de Baba Ahcene à la gare du train de Tessala El Mardja. Aucun arrêt n’est mentionné par le communiqué de l’ETUSA.

La quatrième et dernière nouvelle ligne portera le numéro 217. C’est celle qui va connecter le quartier Abeziou 1/2 à la gare du train Tessala El Mardja. Deux arrêts figurent sur cette ligne. L’un au quartier AADL et l’autre au centre-ville de Douera.

Le départ du premier bus se fera des quartiers à 6 h du matin. Le dernier départ se fera des gares ferroviaires à 19.15. Les horaires s’adapteront toutefois à ceux des arrivées des trains.