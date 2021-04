Alger : Etusa annonce de nouveaux horaires pour le Ramadan 2021

Les nouveaux horaires du transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA), aménagés pour le mois sacré de Ramadan, ont été dévoilés ce matin.

L’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a établi un aménagement horaire durant le Ramadhan afin de permettre à ses voyageurs de se déplacer sur l’ensemble du réseau de la capitale habituellement desservie avec un service de nuit spécial, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.

Le nouveau programme de transport vise à faciliter la circulation confortable des citoyens entre les différentes communes de la capitale.

Par conséquent, le communiqué indique que la société ETUSA a mis en disposition 270 bus, répartis sur 117 lignes, tous les jours de la semaine.

Elle a ajouté qu’en cas de décision prise par les autorités supérieures du pays de lever le confinement partiel sur la wilaya d’Alger, la société ETUSA garantit la circulation des citoyens pendant la nuit en mobilisant 73 bus, pour couvrir 51 lignes en semaine.

Dans le même contexte, elle a révélé que les heures de travail d’ETUSA pendant le Ramadan seront de 6 heures du matin à 18h30 du soir.

Pour le service de nuit, si les mesures de confinements seront levés, les premiers départs après la rupture du jeûne (Iftar) débuteront à partir de 20h45 et se poursuivront jusqu’à 1h00 du matin, a précisé la même source.

Les horaires de travail dans les institutions et administrations publiques fixées

Les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques seront modifiés, à l’occasion du mois sacré de Ramadhan.

Pour les wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El Oued, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghaier et El Meniaa, les horaires de travail sont fixés du dimanche au jeudi, de 7h30 à 14h30.

Pour les autres wilayas, ils sont fixés de 8h30 à 15h30, ajoute la même source, soulignant que les horaires habituels de travail reprendront après la fête de l’Aïd El Fitr.