Alger – été 2023 : lancement du réaménagement de plusieurs sites forestiers

La wilaya d’Alger a lancé un projet de réaménagement de cinq sites forestiers dans le cadre du plan vert de la capitale. Les travaux visent à transformer ces sites en espaces de promenade et de loisirs, seront réceptionnés durant la prochaine saison estivale.

Des équipements pour les activités sportives et de loisirs seront mis en place au niveau des sites forestiers de Caroubier à Dély Ibrahim, Diar El Afia à Bourouba, Saliba et Beaulieu à Oued Smar, ainsi que la forêt Beni Merad 2 à Bordj El Kiffan.

| À LIRE AUSSI : [Algérie – Russie] Bannie en Europe, Russia Today installe un bureau à Alger

Alger dispose d’une couverture forestière diversifiée étendue sur 5000 hectares, avec 113 sites forestiers gérés par la direction des forêts et de la ceinture verte. Les forêts contribuent à l’économie locale et nationale avec la création d’une dynamique socio-économique et d’emplois, ainsi qu’à la pratique des activités sportives et de loisirs.

Le wali d’Alger a également annoncé le lancement de l’exploitation du premier tronçon de la partie nord de Dounia Parc et le lancement de travaux de réhabilitation et de modernisation du parc des animaux et de loisirs de Ben Aknoun.

Un immigré algérien supervise un réseau de trafic de psychotropes à Alger

Trois individus impliqués dans un réseau de trafic de comprimés psychotropes en Alger ont été condamnés par le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida. Ils ont écopé d’une peine de trois ans de prison ferme assortie d’une amende de 200.000 DA.

| À LIRE AUSSI : Alger : décès d’une étudiante après une chute du 4e étage à la cité universitaire Maalma 3

L’affaire a débuté par l’arrestation d’un ressortissant algérien qui avait réussi à faire entrer une quantité de comprimés psychotropes en provenance de la France. Cette arrestation a conduit à la découverte d’un réseau de trafic de comprimés psychotropes, avec à sa tête un immigré algérien.

| À LIRE AUSSI : Visa pour la France : VFS Global Alger annonce une fermeture

Les éléments de la police ont saisi un total de 179 comprimés de différents types lors d’une perquisition au domicile familial de l’accusé principal. Deux autres personnes impliquées dans l’affaire ont également été arrêtées.

Lors de son audition devant le tribunal, l’accusé principal a prétendu utiliser ces comprimés pour son traitement médical, affirmant souffrir d’une condition médicale nécessitant l’utilisation de ces médicaments psychotropes.