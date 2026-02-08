Alger et Madrid remettent leur relation sur les rails

L’Algérie et l’Espagne ont choisi Madrid pour remettre à plat leur coopération et tracer les contours d’une relance attendue. En pleine recomposition des équilibres régionaux, la diplomatie algérienne a activé un levier central. En misant sur le dialogue direct et la préparation minutieuse des prochaines échéances bilatérales.

Samedi, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu une séance de travail avec son homologue espagnol, José Manuel Albares Bueno.

Une rencontre qui marque une étape dans la volonté partagée de donner un nouvel élan aux relations algéro-espagnoles.

Relations algéro-espagnoles : une revue complète des dossiers de coopération

Au cœur des échanges, les deux ministres ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et l’Espagne. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, la discussion a porté sur les perspectives de dynamisation de ces relations, avec un accent particulier sur plusieurs secteurs clés.

🟢 À LIRE AUSSI : La directrice du FMI reçue par Tebboune : quelles observations sur l’économie algérienne ?

Les domaines identifiés comme prioritaires couvrent un spectre large et stratégique :

L’énergie, pilier central des échanges entre les deux pays

Le commerce et l’investissement, leviers de croissance mutuelle

Les transports, dans une logique de fluidité des échanges

La coopération judiciaire et consulaire, au service des citoyens et des institutions

Cette approche sectorielle traduit une volonté de dépasser le simple cadre diplomatique pour inscrire le partenariat dans des projets concrets et structurants.

La visite du ministre espagnol en Algérie au centre des préparatifs

Les deux parties ont également insisté sur l’importance de la prochaine visite du ministre espagnol en Algérie. Cette échéance doit servir de cadre préparatoire à la tenue de la 8e session de la Réunion de haut niveau algéro-espagnole, un mécanisme clé du dialogue bilatéral.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie vise un PIB de 400 milliards de dollars d’ici 2027 et l’autosuffisance en fer

L’objectif affiché consiste à préparer cette rencontre de manière optimale. Afin qu’elle débouche sur des décisions opérationnelles et une feuille de route claire. Cette méthode traduit une approche pragmatique, fondée sur l’anticipation et la coordination en amont.

Sahel, Méditerranée et enjeux communs : une convergence de vues

Au-delà du bilatéral, Ahmed Attaf et José Manuel Albares Bueno ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions internationales et régionales d’intérêt commun. Les discussions ont notamment porté sur l’évolution de la situation dans la région sahélo-saharienne. Marquée par des défis sécuritaires et politiques persistants.

Les deux ministres ont également abordé les enjeux partagés dans l’espace euro-méditerranéen. Un cadre stratégique où stabilité, coopération et sécurité restent étroitement liées. Ces échanges soulignent la convergence de certaines analyses et la volonté de coordonner les positions sur des dossiers sensibles.

Algérie – Espagne : une séquence diplomatique tournée vers l’avenir

La rencontre de Madrid s’inscrit dans une dynamique plus large de réactivation des canaux diplomatiques entre Alger et Madrid. Sans annonces spectaculaires, elle pose les bases d’un travail de fond. Axé sur la préparation des prochaines échéances et la consolidation des intérêts communs.

🟢 À LIRE AUSSI : Le premier lot 2026 de moutons importés arrive à Béjaïa : 11700 têtes en provenance d’un pays européen

En misant sur la continuité du dialogue et la structuration des dossiers, l’Algérie et l’Espagne semblent vouloir ouvrir une nouvelle phase de leur relation, plus lisible et davantage tournée vers des résultats concrets.