Alger et Bratislava scellent un partenariat renforcé après l’ouverture de l’ambassade slovaque

Le ministre slovaque des Affaires étrangères, Juraj Blanár, a effectué une visite officielle en Algérie les 8 et 9 septembre 2026. Marquée par l’inauguration de la nouvelle ambassade slovaque à Alger et la signature de plusieurs accords bilatéraux, cette démarche s’inscrit dans le cadre du renforcement continu des liens d’amitié et de coopération entre les deux nations.

Accueilli au siège du ministère par le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie slovaque s’est d’abord entretenu en tête-à-tête avec son homologue, avant que les discussions ne s’élargissent aux deux délégations. Ces échanges approfondis ont permis de passer en revue l’ensemble de la relation bilatérale et d’évaluer le niveau de coopération existant, tout en identifiant des leviers pour lui donner une nouvelle dynamique. Parmi les secteurs prioritaires figurent notamment l’énergie, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, ainsi que l’industrie, la gestion des ressources hydriques et la promotion des investissements.

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Une volonté commune de diversifier le partenariat algéro-slovaque

Affirmant leur détermination partagée à élever ce partenariat bilatéral à des niveaux plus ambitieux — en phase avec les potentialités réelles des deux pays —, les deux ministres ont également accordé une attention particulière aux questions régionales et internationales d’actualité. À cet égard, Alger et Bratislava entendent intensifier leur coordination politique et leur concertation sur les dossiers d’intérêt commun.

À l’issue de leurs travaux, cette convergence de vues s’est concrétisée par la signature de deux actes majeurs : un accord bilatéral portant sur la création d’une commission mixte algéro-slovaque chargée de structurer la coopération future, ainsi qu’un mémorandum d’entente scellant un partenariat direct entre l’Institut diplomatique et des relations internationales algérien et l’Académie diplomatique slovaque.

L’inauguration de l’ambassade slovaque : un symbole fort de réciprocité

En marge des réunions de travail, Ahmed Attaf et Juraj Blanár ont coprésidé ce mercredi matin la cérémonie d’inauguration officielle de l’ambassade de Slovaquie à Alger. Cette démarche concrétise un engagement mutuel, quelques mois après l’ouverture de l’ambassade d’Algérie à Bratislava en décembre 2025.

Dans son allocution, le ministre d’État algérien s’est félicité de cette avancée décisive, soulignant que le renforcement de la représentation diplomatique bilatérale consolidera non seulement le dialogue politique, mais facilitera également les synergies entre les institutions, les acteurs économiques et les peuples des deux nations.

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Audience présidentielle en clôture de visite

Pour couronner ce déplacement dense, le président Abdelmadjid Tebboune a accordé mercredi une audience au ministre slovaque et à la délégation qui l’accompagnait. La rencontre s’est déroulée en présence d’Ahmed Attaf, d’Ammar Belani, conseiller du chef de l’État chargé des affaires diplomatiques, ainsi que de Habiba Draguer Kheddour, ambassadrice d’Algérie à Bratislava. Cette réception au plus haut niveau de l’État est venue sceller le succès d’une visite où engagements écrits et gestes symboliques ont jeté les bases solides d’une coopération stratégique renouvelée.

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