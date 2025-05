Alger-Est : coupures d’eau prévues du 4 au 7 mai

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) informe ses abonnés que des travaux de maintenance sont programmés à la station de dessalement d’eau de mer d’El Marsa, du dimanche 4 mai au mercredi 7 mai 2025. Ces interventions, nécessaires à l’entretien des installations, entraîneront des perturbations temporaires dans l’approvisionnement en eau potable de plusieurs communes de l’est d’Alger.

Communes concernées par les perturbations

Selon le communiqué de SEAAL, les travaux affecteront la régularité du programme de distribution dans les communes suivantes :

Aïn Taya

Heraoua

Bordj El Bahri

Rouïba, plus précisément dans les quartiers suivants : Chbeb, Ali Khodja, AADL Qureshi, LSP Qureshi, Saïd Gharbi, Baya Djaâfari et Hafrad.

L’entreprise précise que ces perturbations sont liées à l’arrêt temporaire de la station de dessalement, qui représente une source essentielle d’alimentation en eau pour ces zones, notamment en période de forte consommation.

Retour progressif à la normale dès le 7 mai

SEAAL rassure ses clients en précisant que le retour au programme habituel de distribution débutera progressivement à partir du mercredi 7 mai. L’entreprise recommande aux habitants concernés de prendre les précautions nécessaires en constituant des réserves d’eau suffisantes durant cette période.

Elle rappelle également que ses services restent mobilisés pour limiter au maximum les désagréments et assurer un retour rapide à la normale.

Information et assistance disponibles

Pour toute information complémentaire, SEAAL invite ses clients à consulter ses plateformes officielles ou à contacter son service clientèle. Elle remercie les citoyens pour leur compréhension et leur collaboration face à ces travaux indispensables à la fiabilité des infrastructures hydrauliques de la région.

Ce type de maintenance, bien que contraignant à court terme, reste essentiel pour garantir la pérennité et l’efficacité du système de production et de distribution d’eau dans la wilaya d’Alger. SEAAL réitère son engagement à assurer un service de qualité, tout en continuant à moderniser et entretenir ses installations.