ALGER en tête… Voici la répartition des souscripteurs AADL 3 par wilaya

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé, ce jeudi, une réunion de travail au siège de l’agence AADL.

Selon un communiqué du ministère, la réunion a été consacrée au dossier AADL 3, notamment au nombre de souscripteurs et à la disponibilité des terrains. Une présentation a également été faite sur le suivi permanent du nombre de souscripteurs au niveau de la base de données.

Après l’enregistrement de 1 440 340 personnes sur la plateforme numérique d’inscription au programme AADL 3 et le lancement du processus de vérification des différentes cartes nationales pour s’assurer de la conformité des souscripteurs, le traitement initial a permis d’enregistrer 1 024 342 souscripteurs répartis sur l’ensemble du territoire national.

Quelques chiffres illustrent la répartition géographique des souscripteurs :

Wilaya d’Alger : 252 000

Wilaya d’Oran : 86 400

Wilaya de Blida : 45 500

Wilaya de Chlef : 18 184

Wilaya de Laghouat : 3 887

Wilaya de Batna : 26 619

Wilaya de Béchar : 1 403

Wilaya de Tlemcen : 19 315

Wilaya de Annaba : 26 122

Wilaya de Constantine : 36 245

Wilaya de Béjaïa : 20 811

Wilaya de Ouled Djellal : 533

La plateforme numérique est désormais prête à traiter les dossiers AADL 3 et à entamer le processus de contact avec tous les souscripteurs afin de compléter leurs dossiers d’inscription.

Concernant les terrains destinés aux projets AADL 3 dans les wilayas d’Alger, Boumerdès, Blida et Tipaza, le ministre a ordonné l’élaboration de plans à long terme basés sur des études scientifiques.

L’objectif est de doter les pôles urbains de toutes les infrastructures publiques nécessaires, de répartir les espaces disponibles de manière à créer de nouveaux espaces et de définir les emplacements des différentes activités en fonction du confort des résidents et de la facilité d’accès aux services. Cela permettra d’accroître l’attractivité des quartiers résidentiels et d’assurer leur durabilité.

Cette combinaison de technologie et de recherche scientifique offre une nouvelle approche innovante pour les projets de logements AADL 3, garantissant ainsi un environnement de vie intégré qui améliore la qualité de vie des souscripteurs à ce programme.

Le ministre a également donné des instructions pour élaborer quatre propositions de plans d’aménagement avec la définition de la capacité d’accueil en logements, ainsi qu’une étude sur la nature du sol.

Une compréhension approfondie des caractéristiques du sol permettra de déterminer la profondeur requise des fondations et de s’assurer que les bâtiments sont adaptés à l’étude réalisée.

