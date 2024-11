Alger en tête des destinations prisées pour les vacances de Noël 2024

Il reste encore quelques semaines pour la période des fêtes de fin d’année, mais les voyageurs devraient planifier leurs vacances en avance pour éviter le rush et les prix exorbitants des billets de voyage et des réservations hôtels. Dans ce sillage, le moteur de recherche, Kayak.fr, a dévoilé la liste des destinations les plus recherchées, au départ de l’aéroport de Marseille, pour les vacances de Noël 2024.

Selon le moteur de recherche spécialisé dans les voyages et les bons plans, Kayak.fr, les voyageurs marseillais privilégient Alger, Strasbourg et Tunis pour les fêtes de fin d’année.

Noël 2024 : Alger, la ville la plus privilégiée pour un vol au départ de Marseille

Les décorations de Noël commencent à fleurir un peu partout dans le monde et il est temps pour les personnes qui souhaitent voyager pendant cette période de planifier leurs vacances et de réserver leurs billets de voyage. Au départ de l’aéroport de Marseille, Alger arrive en tête des vols les plus recherchés.

En se basant sur les données de vols depuis la cité phocéenne, Kayak.fr a dressé un classement des destinations les plus recherchées pour y passer les vacances de Noël 2024. Sur le podium, on découvre la capitale Alger, suivie de Strasbourg et de Tunis.

Selon ces chiffres, le prix moyen pour un billet de voyage en aller-retour au départ de l’aéroport de Marseille vers celui de Houari Boumediene à Alger est de 192 euros, contre 213 euros à destination de Strasbourg et 267 euros pour le même billet de voyage vers Tunis.

Pour rappel, plusieurs compagnies aériennes desservent la ligne Marseille – Alger, dont : Air Algérie, Vueling et Transavia.

Quelles sont les destinations les plus recherchées pour les vacances de Noël 2024 ?

Toujours selon les données analysées par le moteur de recherche, Londres, Istanbul et Rome occupent respectivement les 4ᵉ, 5ᵉ et 6ᵉ places de ce classement, qui prend en considération les prix des billets de voyage. D’ailleurs, pour se rendre en Italie, les voyageurs marseillais doivent débourser la somme de 156 euros, soit le prix le moins cher de ce classement, et 239 euros pour un séjour à Prague.

Cette liste des destinations les plus recherchées pour les vacances de Noël 2024, au départ de la ville phocéenne, se complète par Amsterdam aux Pays-Bas, Paris en France, Prague en Tchéquie et Vienne en Autriche.

