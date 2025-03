Alger en mutation : quatre grands projets qui vont transformer la capitale

Alger connaît une transformation majeure avec plusieurs projets de réhabilitation et de modernisation initiés par la wilaya. Ces initiatives visent à renforcer l’attractivité touristique et culturelle de la ville, tout en valorisant son patrimoine historique. Zoom sur quatre chantiers d’envergure qui façonneront le futur visage de la capitale.

Le casino de la Corniche : un nouveau joyau touristique

Situé à Raïs Hamidou, le casino de la Corniche s’apprête à vivre une seconde jeunesse. Ce bâtiment emblématique, d’une superficie de 4 355 m² et surplombant la mer, sera transformé en un hôtel-restaurant touristique.

L’objectif est double : préserver son cachet historique tout en faisant un pôle d’attraction économique et touristique. Son balcon offrant une vue imprenable sur la mer devrait séduire aussi bien les visiteurs locaux que les touristes étrangers.

Bordj Mersa Edheban : entre histoire et modernité

Autre projet d’envergure à Raïs Hamidou, la restauration du fort Mersa Edheban, un édifice construit en 1823 sous le règne du dey Hussein. Faisant partie du dispositif défensif de l’époque ottomane, ce monument historique sera transformé en restaurant touristique avec vue panoramique sur le golfe d’Alger.

Outre l’aspect gastronomique, le projet prévoit l’aménagement d’un espace dédié à l’histoire du fort, permettant aux visiteurs de mieux comprendre son rôle stratégique à travers les siècles. Une autre section mettra en avant l’artisanat et les productions traditionnelles, renforçant ainsi son caractère patrimonial.

La Grande Poste : un monument en pleine renaissance

Symbole architectural d’Alger, la Grande Poste est actuellement en cours de restauration pour retrouver sa splendeur d’antan. Classé parmi les dix plus beaux bureaux de poste du monde, cet édifice va connaître un nouveau souffle avec plusieurs transformations.

Le bâtiment central, ainsi que les espaces adjacents, seront rénovés pour accueillir un musée postal et un espace dédié aux collectionneurs de timbres. Un concours sera également organisé afin de définir la fonction finale de ce site emblématique, qui restera un lieu incontournable du centre-ville.

Le Parc de la Mémoire : un lien entre la ville et la mer

Le projet du Parc de la Mémoire, en cours de réalisation entre Alger-Centre, la Casbah et le port, vise à redonner vie à une partie du littoral en renforçant le lien entre la ville et la mer. La deuxième phase de ce projet prévoit une extension de 16 000 m², créant ainsi un espace de promenade et de mémoire historique.

Ce nouvel aménagement reliera la Basse Casbah, la place des Martyrs et la Pêcherie à travers des voûtes souterraines en cours de restauration. En plus de son rôle commémoratif, cet espace devrait devenir un lieu privilégié de détente et de découverte pour les habitants et les visiteurs.

Entre réhabilitation des sites historiques et création de nouveaux espaces culturels et touristiques, la capitale se prépare à un renouveau qui renforcera son attractivité et son rayonnement à l’échelle nationale et internationale.