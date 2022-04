Alger – Dubaï : Emirates Airlines renforce son programme pour mai 2022

Le retour du secteur de l’aviation à Dubaï va coïncider avec la réouverture en mai de son aéroport international, dont on attend une reprise des vols commerciaux, arrêtés depuis le début de la pandémie. Plusieurs liaisons seront alors assurées à partir de cet aéroport.

Par ailleurs, à titre de rappel, l’aéroport de Dubaï a reçu 29,1 millions de voyageurs au cours de l’année dernière, ce qui représente une hausse de 12,7 % comparativement à 2020. De ce fait, il maintient sa première place dans le classement des aéroports les plus actifs au monde durant l’année 2021.

Précédemment, la reprise des vols de la compagnie émiratie vers le territoire algérien a eu lieu le 9 novembre 2021, et ce à un rythme de deux aller-retour entre Dubaï et Alger, soit le mardi et le jeudi. Le retour Alger – Dubaï est assuré avec une escale à Tunis, soit :

Vol EK 757 de Dubaï à Alger. Le mardi et le jeudi. Décollage de Dubaï vers 9h30, et arrivée à Alger vers 14h00 ;

Vol EK 758 Alger – Dubaï en passant par Tunis. Mardi et jeudi. Le départ d’Alger Houari Boumediene se fait à 17h00. Arrivée sur Tunis à 18h20. Le départ de Tunis à 19h20, arrivé le jour suivant à Dubaï à 03h55.

Renforcement des vols d’Emirates à destination d’Algérie à partir du mois de Mai

« Nous avons l’honneur de vous annoncer l’augmentation de la fréquence de nos vols entre Alger et Dubaï, de deux à quatre vols par semaine. Les jours d’opération seront les mardis, jeudis, samedis et dimanches à partir du 1er mai 2022″, tel est annoncé sur le communiqué d’Emirates.

En outre, les liaisons Alger-Dubaï ne comporteront pas d’escale ce qui apportera une meilleure flexibilités « les vols au départ d’Alger vers Dubaï n’auront donc plus d’escale à Tunis à partir du 1er mai 2022 donnant ainsi plus de flexibilité et de commodité pour voyager vers Dubaï” toujours selon la même source.

Cette augmentation fortement espérée réjouira les voyageurs des Émirats, en particulier la diaspora algérienne qui comptaient entrer sur le territoire après l’Aid el-Fitr. De plus, une telle hausse entraînera sûrement une baisse des prix des billets d’avion.

Ainsi, un vols aller-retour au départ d’Alger et à destination de Dubaï prévu pour le 3 Mais 2022 avoisine les 121387 dinars Algérien. Le tarif le moins cher pour ce début de saison estival au départ de la capitale algérienne, correspond à un aller le 1 Mai 2022 et un retour le 22 du même mois, soit une somme de 104347 dinars algériens pour un passager en classe économique.

Du côté des allers simples, la compagnie émiratie prévoit un vol le 1 mai de l’année en cours au départ de Dubaï vers Alger, à un prix de 99807,24 dinar algérien. Le coût le moins cher est associé au samedi 7 mai 2022, soit un prix de 95518,65 DA.