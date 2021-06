Alger : deux femmes à la tête d’un réseau de trafic de psychotropes

Dans la capitale Alger, la vente des psychotropes n’est ignorée par personne, et la participation des femmes à ce phénomène, en tant que consommatrices, mais aussi comme vendeuses, est un secret de polichinelle. Dans un des quartiers de la ville d’Alger, les services de sécurité ont pu démanteler un réseau de trafic et de commercialisation de drogue, qui est spécialisé dans la vente des psychotropes. À la tête de cette bande de malfaiteurs, se trouvaient deux jeunes femmes.

Les éléments de la police de la wilaya d’Alger, ont pu mettre hors d’état de nuire trois membres d’un réseau de vente de psychotropes au niveau de l’un des quartiers de la capitale. Parmi les trois individus, figurent deux femmes, qui sont, d’après le journal arabophone Al Khabar, à la tête de cette organisation criminelle.

Une importante saisie

Les trois malfaiteurs ont été arrêtés par les éléments de la police de la wilaya d’Alger, dans le quartier de Sidi Moussa, précise la même source qui ajoute que les mis en cause dirigeaient une organisation criminelle spécialisée dans la vente des psychotropes, un fléau qui menace la santé et la sécurité des citoyens en Algérie.

Les éléments de la police judiciaire qui ont pu mettre fin aux activités illégales et dangereuses de ces trois individus, ont également pu trouver en leur possession plus de 14 600 capsules de psychotropes et une somme d’argent en monnaie nationale qui dépasse les 355 000 dinars Algériens.

Suite à leur arrestation au sein du quartier de Sidi Moussa, les éléments de la police ont conduit les mis en cause au commissariat, avant que ces derniers ne soient présentés devant le procureur de la république territorialement compétent.

Il est à noter que les femmes sont de plus en plus impliquées dans le trafic de drogue. Devant le portail du campus Cheikh Larbi Tébessi, dans la wilaya de Tebessa, quatre étudiantes qui étaient en train de consommer et dealer plusieurs types de drogue, ont été arrêtées la semaine derniére par les services de sécurité.