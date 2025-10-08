Alger : deux affaires de meurtres élucidées, les suspects arrêtés par la Gendarmerie

À la suite d’un appel téléphonique reçu par le groupement territorial de la Gendarmerie Nationale de Hraoua Ouest via le numéro vert 1055, signalant de violentes rixes entre des bandes de quartiers au sein de la cité Ben Zerga, dans la commune de Bordj El Kiffan, les services de sécurité ont réussi à mettre la main sur les personnes impliquées dans deux affaires d’homicides.

C’est ce qu’a annoncé, ce mardi, un communiqué de ces mêmes services, précisant que le groupement territorial de la Gendarmerie Nationale de Hraoua Ouest, à Alger, a procédé à l’arrestation des individus impliqués dans deux meurtres survenus lors de bagarres entre bandes rivales.

Le communiqué a souligné que « dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, et suite à l’appel reçu au numéro vert 1055, faisant état de violents affrontements entre des bandes de quartiers à la cité Ben Zerga de Bordj El Kiffan, impliquant l’usage de diverses armes blanches, ce qui a créé un climat d’insécurité générale, mis en danger et terrorisé les citoyens, en plus du trafic de drogues et de psychotropes en public, deux personnes ont été tuées dans deux affaires distinctes. »

Violentes rixes à Alger : deux homicides élucidés, dix suspects arrêtés par la Gendarmerie

La première affaire a éclaté suite à « une rixe entre des bandes de quartiers, entraînant la mort d’un jeune homme de 25 ans poignardé à mort avec une arme blanche (poignard) ». Le groupement a immédiatement ouvert une enquête approfondie, utilisant des techniques d’investigation qui ont permis aux enquêteurs de résoudre le mystère du crime et d’identifier les auteurs.

Après « l’activation de la collecte de renseignements, la mise en place d’un plan de sécurité rigoureux et la perquisition des domiciles des suspects, les quatre auteurs présumés ont été interpellés. »

Quant à la deuxième affaire, la victime, âgée de 29 ans, a « succombé à un coup fatal porté par un instrument tranchant lors d’une bagarre ». L’enquête a rapidement mené à l’identification des auteurs du crime grâce à « l’activation de la collecte de renseignements et l’intensification des investigations ».

L’opération a permis l’arrestation de six personnes suspectées de l’homicide, ainsi que la saisie d’armes blanches (épées) utilisées dans le meurtre.

Le communiqué conclut qu' »après l’accomplissement de toutes les procédures légales, les suspects seront présentés devant les autorités judiciaires territorialement compétentes. »