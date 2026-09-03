Voyages été 2026 : Alger en tête des destinations les plus recherchées depuis la France

C’est le grand favori des voyageurs français pour la saison estivale. Selon le dernier classement établi par Bourse des Vols pour juillet et août 2026, Alger s’impose comme la destination aérienne la plus recherchée au départ de l’Hexagone. Entre forte demande affinitaire et attrait touristique croissant, la capitale algérienne surclasse la concurrence et confirme son statut de destination incontournable de l’été.

Le Maghreb s’affirme comme le véritable poids lourd des vacances estivales, rivalisant directement avec les plus grandes destinations européennes et continentales. Une attractivité en plein essor qui propulse l’Afrique du Nord parmi les choix privilégiés des vacanciers cette saison.

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L’été sous le signe d’Alger : un plébiscite confirmé par les voyageurs

Selon le dernier baromètre Bourse des Vols, publié mercredi 2 septembre par TourMaG, l’aéroport international d’Alger domine la compétition. Trônant à la première place des destinations aériennes les plus recherchées, la capitale algérienne enregistre une hausse de 4 % de sa fréquentation sur un an.

Juste derrière Alger, Marrakech réalise un bon spectaculaire en gagnant deux rangs pour se hisser à la 5ᵉ place (+11 %). De son côté, Tunis conforte sa présence parmi les destinations phares en se maintenant au 8ᵉ rang, portée par une belle progression de 14 %.

« Les données du cœur de l’été confirment le leadership du Maghreb et le rebond de certaines lignes européennes et africaines », indique Caroline Gachet, directrice marketing & e-commerce du comparateur.

L’engouement pour l’Algérie ne se limite pas aux départs de Paris. Les aéroports de province enregistrent des hausses record : les vols vers Oran depuis Toulouse s’envolent avec +78 % de recherches, tandis que la ligne Marseille-Annaba explose littéralement avec un bond spectaculaire de 291 %.

Automne 2026 : quelles sont les destinations les plus prisées ?

L’engouement estival ne profite pas qu’à l’Afrique du Nord. Saint-Denis de La Réunion parvient à se hisser au 2ᵉ rang, malgré un fort repli de 55 %. De son côté, Porto réalise une belle percée avec un bond de 78 %, s’emparant ainsi de la 6ᵉ position du classement.

La palme de la plus forte hausse revient à Abidjan, qui réalise un bond spectaculaire de +250 % pour se hisser au 7ᵉ rang. Du côté du très grand large, les résultats sont contrastés : si l’île Maurice tire son épingle du jeu avec une progression de 17 %, Bangkok accuse quant à elle un repli de 34 %.

Les tendances s’ajustent à l’approche de l’arrière-saison et des vacances de la Toussaint. Si Saint-Denis de La Réunion conserve la tête du classement, Alger s’impose sur la deuxième marche du podium. Juste derrière, Marrakech continue sa progression en se hissant au 3ᵉ rang, immédiatement suivie par l’île Maurice qui grimpe à la 4ᵉ position.

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