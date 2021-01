Alger : Des familles abandonnées en pleine nuit par des transporteurs

Suite à leur retour d’une randonnée organisée vers le Lac Noir, à Azazga, plusieurs familles algéroises ont été abandonnées à leur sort par les transporteurs, et ce en plein couvre-feu. Les familles abandonnées ont vécu une expérience désagréable en plein nuit.

Selon nos confrères du quotidien Liberté, plusieurs familles, mais aussi des jeunes et des enfants ont été abandonnés par les transporteurs, après l’heure du couvre-feu sanitaire, vendredi passé, à Alger, et plus précisément au niveau des “Groupes” sis à la place du 1er-Mai.

Des familles dans le désarroi

C’est après un voyage organisé vers le Lac Noir, à Azazga, dans la wilaya de Tizi Ouzou, que plusieurs familles se sont retrouvées abandonnées par les transporteurs des bus, au niveau de la place 1er mai à Alger. Ces familles qui revenaient d’une randonnée ont eu la mauvaise surprise de se retrouver sans aucun moyen de transport qui les ramènerait chez eux en plein nuit froide, et surtout en plein couvre-feu.

Les transporteurs se sont montrés d’une grande irresponsabilité, négligeant de la sorte les règles les plus élémentaires de l’entraide et de la citoyenneté, mais surtout commettant un acte de “non-assistance à personne en danger”, surtout en ces moments de couvre-feu et de grand froid.

Une enquête doit être ouverte

Contrairement aux jeunes qui ont pu se débrouiller pour aller à pied rejoindre leurs domiciles, les familles sont restées sur place, attendant une solution miracle qui ne vient pas, pour pouvoir rentrer enfin chez elles.

Outre le risque d’être confrontées aux services de sécurité pour violation du couvre-feu, ces familles risquaient également d’être agressées, et les températures qui étaient très basses risquaient d’être nocives pour les enfants qui étaient déjà épuisés par la randonnée.

Un des témoins de la scène qui s’est déroulée en plein nuit a estimé qu’une enquête judiciaire devrait être ouverte afin de d’élucider les tenants et les aboutissants de cette arnaque dont plusieurs familles sont les victimes.