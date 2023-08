Alger : des directives émises afin de prendre en charge les personnes sans abri

Mohamed Abdennour Rabehi, wali d’Alger, a émis des directives visant à assurer une prise en charge optimale des personnes sans abri.

Selon un communiqué de la wilaya d’Alger, le wali Rebahi a présidé une réunion dédiée à la mise en œuvre d’un processus durable pour l’assistance des personnes sans domicile fixe, ainsi qu’à leur transfert vers des centres spécialisés.

Au cours de cette réunion, il a donné pour instruction aux différents départements de s’engager dans la création accélérée de nouveaux centres sous la responsabilité des personnes désignés. Ces centres serviront d’espaces d’accueil pour ce groupe vulnérable.

Il a également été décidé de renforcer les initiatives de parrainage des personnes sans abri au niveau de la wilaya, en particulier au sein des municipalités situées en centre-ville. Ces initiatives visent à offrir un suivi et un soutien social et psychologique, notamment pour les toxicomanes et les personnes souffrant de troubles mentaux.

Le wali a également annoncé la mise en place d’un programme spécifique et urgent impliquant divers départements, avec l’extension des horaires des sorties nocturnes organisées par les services sociaux. De plus, il est prévu d’augmenter la capacité d’accueil des hôpitaux pour les patients souffrant de troubles mentaux.

Un accord pour exploiter le potentiel énergétique d’une ancienne décharge de la wilaya

Une cérémonie de signature de convention s’était tenue au siège de la wilaya d’Alger, sous la présidence du wali Rabhi. Cette convention vise à fournir un soutien technique pour l’exploitation du potentiel énergétique de l’ancienne décharge d’Oued Smar.

L’accord a été conclu entre l’Agence Allemande pour la Coopération Internationale pour le Développement, Giz, et la Fondation pour la Gestion des Centres Techniques de Remblayage des Ordures Ménagères, Gecetal, dans la wilaya d’Alger.

Cette initiative est une manifestation de la coopération entre le gouvernement allemand et le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Urbanisme.