Alger : découverte d’une quantité de viande avariée, 3 individus appréhendés à El Harrach

Des descentes ont été menées par les services de la sureté d’El Harrach dans plusieurs boucheries, révélant des quantités importantes de viande avariée et impropres à la consommation humaine dans cinq d’entre elles.

Plus de 12 quintaux de viande ont été saisis, y compris 60 têtes de vache en raison de l’absence totale de conditions sanitaires et d’hygiène. Le Bureau de la santé et de l’hygiène de la commune d’El Harrach a confirmé que la viande était impropre à la consommation.

Plusieurs violations liées au manque de conditions d’hygiène ont été constatées. Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude et la vente de produits impropres à la consommation, a mené à l’arrestation de 3 personnes.

La descente dans les magasins a été menée après des informations reçues concernant des boucheries vendant de la viande sans les conditions d’hygiène nécessaires.

Approvisionnement en viande rouge pour assurer la stabilité des prix

Le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural avait publié un communiqué sur sa page Facebook concernant la supervision de l’importation de veaux via l’algérienne des viandes, Alviar.

Le communiqué a annoncé qu’un deuxième navire, contenant 2500 têtes de veaux originaires d’Amérique du Sud (République brésilienne), étaient arrivées le 31 mars dernier.

Cette viande, qui sera commercialisée à un prix fixe de 1200 Da par kilogramme, participera à rendre le prix abordable pour les consommateurs. La viande rouge fraîche importée du Soudan est disponible dans les grandes surfaces et points de vente d’ALVIAR depuis le 02 avril 2023.

La réception d’autres cargaisons devrait se poursuivre dans les semaines à venir, 3000 têtes de veaux sont concernées.