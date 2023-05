Alger : décès d’un enfant de 9 ans dans un incendie à Sidi Moussa

Selon les révélations faites par le biais d’un communiqué de presse émis par la protection civile, l’incendie a été complètement maîtrisé et éteint. Cependant, malheureusement, l’enfant n’a pas survécu. Effectivement, c’est une tragédie qui a laissé une famille en deuil et des proches bouleversés.

Dans le même sillage, on notera que les dommages matériels ont également été considérables, avec la destruction des meubles de la maison et des portes en bois. Les dégâts causés par l’incendie laissent supposer qu’il était particulièrement violent.



Batna : un accident de voiture fait 7 blessés

D’après un communiqué rendu public aujourd’hui par les services de protection civile, 7 blessés ont été enregistrés suite à un accident de voiture qui a eu lieu ce matin au niveau de la route nationale N° 75. Plus précisément dans la région Ain Djaser, wilaya de Batna.

D’après la même source, l’accident correspond au dérapage d’un véhicule de tourisme. De ce fait, les éléments de la protection civile sont rapidement intervenus afin de secourir les victimes et leur apporter les soins nécessaires avant de les transporter à l’hôpital. Dans le même sillage, on notera que les personnes blessés sont âgées entre 3 et 55 ans.