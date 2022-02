Alger : décès de l’acteur Mustapha Preure

Le célèbre acteur et comédien, Mustapha Preure, est décédé ce samedi 12 février à Alger à l’âge de 87 ans comme l’ont annoncé des membres de sa famille.

La nuit du vendredi à samedi a été la dernière nuit pour le célèbre acteur connu dans la scène artistique algérienne pour ses apparitions sans décompte.

À commencer par le théâtre, en passant par la télévision pour le rôle du père dans « Chakifa, après la rencontre » et le passage marquant, sur les ondes de la radio qui chatouillait les oreilles des auditeurs par les romans radiophoniques, l’artiste a livré une carrière des plus remarquables.

Après plusieurs jours de lutte contre le maudit virus, la Covid-19 a eu raison de l’artiste. En effet, Mustapha Preure a été transporté d’urgence, le mardi 1er février 2022, à l’hôpital militaire d’Ain Naadja suite à des complications causées par le virus.

Quelques éléments biographiques

En 2007, Mustapha Preure, un des témoins de l’âge d’or du cinéma algérien, n’a pas caché son mécontentement à la marge du festival « Alger, capitale de la culture arabe » jugeant que participation a été modeste.

Le défunt a entamé sa carrière artistique en 1948 sur les planches du théâtre. Après le déclenchement de la guerre de libération nationale, il avait rejoint les rangs du Front de libération nationale.

Après l’indépendance, Mustapha Preure s’est entièrement consacré à l’art passant du théâtre à la télévision. Il avait, en effet, enchaîné plus d’une centaine d’apparitions sur grand écran et sur les planches et de nombreux travaux pour la télévision. L’acteur à l’accent djidjélien sera inhumé ce samedi 12 février au cimetière d’El Kettar à Alger.