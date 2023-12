Alger dans le top 10 des destinations coup de cœur de Transavia pour 2023

En cette fin d’année 2023, la compagnie aérienne, low cost, Transavia, a dévoilé sa liste des destinations les plus plébiscités par les voyageurs de ce transporteur aérien, pour l’année 2024. Une ville algérienne figure parmi le top 10 des destinations coup de cœur de Transavia.

Pour rappel, la low cost Transavia assure la desserte de plusieurs aéroports algériens, au départ de ses bases sur le territoire français.

Destination coup de cœur de Transavia : Alger en fait partie

Dans cette sélection des 10 destinations coup de cœur, la filiale d’Air France-KLM, a inclus le nom de la capitale algérienne, parmi ses villes préférées. En effet, le classement dominé par le Portugal qui occupe les deux premières places, par Porto et Lisbonne.

La troisième position est octroyée à Marrakech au Maroc, qui fait partie des villes touristiques les plus visitées en 2023. Par ailleurs, la 4ᵉ, 5ᵉ et 6ᵉ places sont occupées par les villes tunisiennes de Tunis, Djerba et Monastir, précise Transavia dans sa liste des « destinations qui ont conquis le cœur de ses voyageurs en 2023 ».

Ce Top 10 se poursuit avec Alger, qui occupe la 7ᵉ place. Cette ville blanche ne manquera pas d’émerveiller ses visiteurs, pendant la période des fêtes et les vacances d’été. Rappelons, la compagnie low cost assure la desserte de plusieurs aéroports, en France, au départ d’Alger. Le temps 2 heures 25 minutes de vols maximum, Transavia assure ses voyages depuis la France vers Alger, comme suit :

Depuis Alger vers Montpellier, Strasbourg et Nantes, au prix de 69 euros ;

Entre Alger et Paris Orly, au prix de 73 euros ;

Et enfin les vols depuis l’aéroport de Houari Boumediene vers Lyon, au prix de 78 euros, l’aller simple.

Dans cette sélection, Transavia promet à ses voyageurs vers Alger qu’ils ne vont pas s’ennuyer en se rendant dans la capitale algérienne. D’ailleurs, elle propose de visiter le port d’Alger, Notre dame d’Afrique et l’incontournable Casbah d’Alger.

