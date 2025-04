Alger crie son soutien à Gaza : des milliers de personnes dans les rues (images)

Sous l’initiative d’un parti politique national, une marche de solidarité a été organisé ce vendredi à Alger, en soutien à la lutte et à la résistance du peuple palestinien face à l’agression israélienne.

Les intervenants ont fermement condamné l’escalade de la violence « sauvage » de l’occupation sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Parmi les slogans scandés, des appels au boycott et des condamnations vigoureuses contre « la présence de l’ambassade américaine à Alger », accusée par les protestataires de « soutenir et encourager les crimes de guerre israéliens ». Les participants ont exigé une position plus ferme de la communauté internationale face aux massacres perpétrés dans la bande de Gaza.

Cette mobilisation intervient après un nouveau massacre perpétré par l’armée israélienne, qui a ciblé, jeudi, l’école Dar Al-Arqam, abritant des déplacés dans le quartier d’At-Tuffah, au nord-est de Gaza. Ce raid a fait 29 martyrs, dont 18 enfants, une femme et une personne âgée, et plus de 100 blessés.

Massacre à l'école Dar al-Arqam de Gaza : l'étendue d'une tragédie sans fin

Par ailleurs, des groupes extrémistes sionistes prévoient d’introduire des animaux sacrificiels dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à l’occasion de la Pâque juive (Pessah), une provocation qualifiée par la résistance palestinienne d' »escalade dangereuse et tentative de judaïsation des lieux saints musulmans« .

Dans un communiqué, le mouvement Hamas a appelé « les masses de la nation arabe et islamique à défendre Al-Aqsa par tous les moyens possibles », dénonçant une violation flagrante des sanctuaires islamiques.

La situation reste tendue, alors que les crimes israéliens se multiplient à Gaza et que les provocations s’intensifient à Jérusalem.

Amar Bendjama : « Aucune force ne pourra déraciner le peuple palestinien de sa terre »

De son côté, l’ambassadeur permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, Amar Bendjama, a déclaré jeudi que son pays avait demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité sur la situation en Palestine, affirmant avec force que « ce Conseil doit parler clairement ».

Intervenant lors de cette session, Bendjama a estimé que « ce qui se passe à Gaza relève d’une punition collective et d’un crime de guerre », ajoutant qu’« aucune force ne pourra déraciner le peuple palestinien de sa terre ».

L’ambassadeur a insisté sur la nécessité pour le Conseil d’assumer ses responsabilités et de garantir la mise en œuvre de ses résolutions. « Tout échec dans cette voie entraînerait la perte de toute légitimité restante », a-t-il averti.

Dans son allocution, le représentant algérien a souligné que « la population de Gaza endure des souffrances inimaginables ». Il a également tenu à rappeler que « les autorités d’occupation sont responsables de la transformation de Gaza en la zone la plus meurtrière pour les travailleurs humanitaires, avec plus de 400 tués, et pour les journalistes, où 209 professionnels des médias ont perdu la vie ».

Convoquée à l’initiative de l’Algérie, cette réunion d’urgence fait suite à une demande officielle déposée mercredi, face à l’escalade dramatique dans les territoires palestiniens occupés. Depuis plus d’un mois, Gaza subit un blocus implacable, accompagné d’attaques aveugles ayant notamment ciblé des personnels humanitaires.

La session, qui se tient au siège de l’ONU à New York, intervient dans un contexte de tensions exacerbées, alors que la communauté internationale peine à trouver une issue à la crise.