Alger : Coup d’envoi pour la construction de 2 nouvelles autoroutes

Le premier responsable du secteur des Travaux publics en Algérie annonce le lancement des travaux de réalisation de deux nouvelles autoroutes à Alger.

L’annonce a été faite, ce jeudi 6 mai, par le ministre des travaux publics, Kamel Nasri, à Alger lors du coup d’envoi des travaux. Ces deux nouvelles autoroutes à l’ouest de la capitale permettront le désengorgement du trafic routier.

Les lancements des travaux se sont déroulés dans les communes de Bir Mourad Rais et El Achour (à l’Ouest d’Alger), avec la présence du wali d’Alger, Youcef Chorfa et la ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Houyam Benfriha.

Un budget de 9 milliards dinars

Le premier budget débloqué pour la construction de ces deux autoroutes est de 9 milliards de dinars algériens. Les deux projets s’inscrivent dans le cadre du plan de désengorgement du trafic routier dans la capitale.

Le tronçon du premier projet est de 10 kilomètres. L’autoroute va relier Khraicia et le Complexe du 5 juillet. La durée de sa réalisation a été fixée à 24 mois.

« Ce projet va faciliter l’accès et la sortie de l’Alger. Il permettra également de désengorger le trafic routier », a précisé Abderrahmane Rahmani, directeur des travaux publics de la wilaya d’Alger.

Quant au deuxième tronçon, il s’agit d’une autoroute menant vers la gare multimodale de Bir Mourad Rais. Ce tronçon permettra de fluidifier davantage le trafic routier.