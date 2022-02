Alger Confidentiel : l’Algérie au cœur d’une série d’espionnage ARTE

La chaîne de télévision franco-allemande Arte, lance une mini-série nommée Alger Confidentiel. Il s’agit d’une série qui mêle espionnage international, amour interdit, politique douteuse, mais aussi corruption en haut lieu. Prometteuse, osée, et riche en rebondissements, cette série à tous les atouts pour séduire le public algérien, français, et même allemand.

La série est une adaptation du roman « Paix à leurs Armes » d’Oliver Bottini, romancier, nouvelliste, essayiste et journaliste allemand. Aux commandes, on retrouve le réalisateur Frédéric Jardin, au scénario, en plus de l’auteur du roman, il y a aussi Abdel Raouf Dafri, un scénariste français.

Selon le scénariste, Cette série est surtout marquée par « un regard intelligent, pas du tout colonialiste, pas du tout paternaliste, sur les personnages algériens qui étaient brillamment croqués de la part d’Oliver Bottini ». Dafri rappelle que « l’histoire de l’Algérie avec l’Allemagne commence avec Angela Merkel, sur une base commerciale, pour vendre des armes ». De ce fait, il assure qu’il s’agit « d’une prouesse pour un auteur allemand comparé aux auteurs français qui usent souvent de néocolonialiste, de paternalisme et de la caricature ».

La série produite par ARTE et la chaîne allemande ZDF, met en avant un casting convainquant et de première classe. On verra notamment à l’écran, dans le rôle d’un général algérien, Dali Bensalah, et dans le rôle d’une juge d’instruction algérienne, la belle franco-algérienne Hania Amar.

Des acteurs allemands mondialement connus figureront également dans les rôles principaux de cette série, à l’instar de Ken Duken qui figure dans le film Inglorious Basterds de Tarantino, Tom Wlaschiha qui a joué le rôle de Jaqen H’ghar dans Game Of Thrones. La célèbre actrice allemande Anna Shudt est aussi de la partie.

Alger Confidentiel, de quoi ça parle ?

Se rapprochant plus d’un film que d’une série TV, Alger Confidentiel est un thriller dont les événements nous amènent tantôt dans les couloirs des hautes sphères du pouvoir en Algérie et en Allemagne, mais aussi dans les rues de Berlin, d’Alger et de sa Casbah, et de la Kabylie et de ses montagnes impénétrables.

La trame de la série tourne autour d’un contrat de ventes d’armes entre l’Algérie et l’Allemagne à cause duquel vont se déchirer des trafiquants d’armes, des militaires algériens hauts gradés, des lobbyistes allemands, mais aussi deux amoureux contre vents et marées ; Ralf, attaché à l’ambassade d’Allemagne qui vit une liaison avec Amel Samraoui, une juge d’instruction algérienne.

C’est au moment où l’Algérie et l’Allemagne s’apprêtaient à signer un contrat militaire, qu’un vendeur d’armes allemand est kidnappé. La CIA, pour ne rien arranger, se mêle de cette affaire et tente de faire chanter le général Soudani avec un enregistrement. Les ravisseurs, opposants au régime d’Alger, tentent d’intercepter la livraison d’armes destinée à l’Algérie, et cachent le vendeur allemand au maquis, dans les hauteurs de la Kabylie.

Au milieu de ce brouhaha politique, voire géopolitique, Ralf devient accro à Amel. Cette dernière est juge d’instruction, mais aussi proche de son oncle, le général, le « Bad Guy » de l’histoire, mouillé dans des affaires de corruption.