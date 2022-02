Alger Confidentiel : la série déçoit et suscite polémique

Beaucoup attendaient la diffusion de la série Alger Confidentiel sur ARTE. Étant une chaîne qui mise souvent sur la qualité, il était justifiable de s’attendre à une belle série qui transcrirait avec plus ou moins de justesse les traits de personnalité des arcanes du pouvoir en Algérie.

Hélas, beaucoup de ceux qui ont regardé la série ont vite déchanté. Ce qu’elle avait d’Algérien est peut-être cette ambiance de médiocrité que l’on nous présente dans les feuilletons dramatiques pendant le mois du ramadan. La série n’a pas tenu ses promesses, et s’est grandement écartée de la réalité des choses, s’accordent à dire beaucoup de spectateurs.

L’annonce a pourtant eu de l’écho auprès des Algériens. Avec un casting intéressant, incluant des stars déjà connus et reconnus du petit et du grand écran, la série paraissait prometteuse, mais la majorité, après avoir visionné le premier épisode, ont vite crié à la daube.

Une série qui parle trop et ne dit rien

En plus des spectateurs, la série a également suscité le mécontentement de la presse officielle. Vu le sujet sensible que la série traite, qui est celui des armes, de l’espionnage et de la politique, l’on ne pouvait s’attendre à un silence de la part des autorités qui n’ont pas manqué à crier au complot.

Une série qui parle trop pour ne rien dire ? C’est ce qu’en pensent certains critiques qui, en faisant la distinction entre le récit (de quoi l’on parle) et l’histoire (qu’est-ce que l’on raconte), sont arrivés à la conclusion que la série inonde le spectateur de personnages, d’intrigues creuses, mais qu’elle n’apporte rien au fond, et sombre dans une construction classique et floue.

Un des éléments qui constituent la trame de la série est le kidnapping d’un vendeur d’armes allemand qui est détenu par un groupe de rebelles en Kabylie. Mais la série ne dit absolument rien sur les revendications de ce groupe, mis à part le renversement du pouvoir.

Série d’ARTE : l’APS contre attaque

La série qui se veut politique n’assume pas son affiche qui flirte ouvertement, parfois dangereusement, avec la politique. Tournée au Maroc, certaines scènes, en plus de dépayser l’Algérien qui ne reconnaitra pas son propre pays, sèment aussi le doute chez certains concernant les objectifs de cette série.

Sans grande surprise, l’APS n’avait pas tardé à rappliquer et à dénoncer « une série visant à la déstabilisation de l’Algérie » et une production « subversive » diffusée par la chaîne TV franco-allemande ARTE évoquant les événements qu’a connus l’Algérie dans les années 1990.

L’APS a notamment invité le politologue et expert des questions géopolitiques et des migrations, Hassen Kacimi qui a indiqué que la diffusion de cette série entre dans le cadre de « la déstabilisation de l’Algérie à la veille d’un Hirak hypothétique, bien préparé sur les réseaux sociaux par le biais de certaines adresses IP installées au Maroc, dans l’entité sioniste et à Paris ».

Où regarder Alger confidentiel ?

Le même intervenant ajoute que la série a « été adaptée par le clan des Azoulai du Maroc et tourné dans ce pays » et qu’elle a été financée par le roi du Maroc.

Cette série, que l’invité de l’APS qualifie de canular, est diffusée par la chaine franco-allemande ARTE. Les spectateurs peuvent donc la voir sur le site de cette chaîne.

Il est également possible de regarder la série Alger Confidentiel sur YouTube, ou elle est disponible en accès libre.