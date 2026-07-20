Alger : cet important axe routier sera fermé pendant 30 jours à partir de ce lundi 20/07

Un axe structurant de l’est algérois est mis hors service pour un mois entier. Depuis ce lundi 20 juillet, un tronçon de la route nationale n°8 (RN8), situé rue Tripoli dans la commune de Bachdjerrah, est fermé à toute circulation.

La décision émane de la circonscription administrative d’El Harrach, qui pilote des travaux de grande envergure sur le collecteur de Oued Ouchayah. Durée annoncée : 30 jours.

Les automobilistes qui empruntent quotidiennement cet axe doivent impérativement revoir leurs itinéraires dès aujourd’hui.

La RN8 coupée à Bachdjerrah pour finaliser le collecteur de Oued Ouchayah

Derrière cette fermeture se cache un chantier hydraulique majeur. La finalisation du collecteur de Oued Ouchayah nécessite une intervention directe sous la chaussée de la RN8, rendant toute cohabitation avec le trafic impossible sur ce segment précis de la rue.

La circonscription d’El Harrach a donc opté pour une coupure totale, jugée plus sûre et plus efficace qu’une réduction partielle des voies.

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Ce type de décision, bien que contraignant pour les usagers, reflète une logique désormais bien rodée dans la gestion des grands chantiers algérois. Mieux vaut une interruption franche et balisée qu’une zone de travaux mal sécurisée sur un axe à fort débit.

Plan de circulation provisoire : deux déviations selon le sens de marche

Face à cette coupure, la wilaya d’Alger a déployé un plan de circulation alternatif adapté aux deux flux principaux concernés. Les conducteurs se dirigeant vers Hussein Dey sont redirigés sur la seconde moitié de la RN8, maintenue ouverte dans ce sens.

Pour ceux qui roulent en direction d’El Harrach, la solution retenue est plus originale : le trottoir longeant le côté sud de la chaussée a été spécialement aménagé pour accueillir temporairement le passage des véhicules.

Cet aménagement témoigne de la volonté des autorités de maintenir une perméabilité minimale sur cet axe, malgré les contraintes du chantier. Les services compétents ont procédé aux équipements nécessaires pour sécuriser ce passage provisoire.

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La signalisation temporaire est en place sur l’ensemble de la zone. Les automobilistes sont formellement invités à la respecter et à adapter leur conduite aux conditions particulières du secteur.

30 jours de travaux : anticiper pour éviter les mauvaises surprises

Un mois de fermeture sur un axe aussi fréquenté que la RN8 à Bachdjerrah impose une adaptation rapide. Résidents du secteur, navetteurs entre El Harrach et Hussein Dey, transporteurs de marchandises : tous sont concernés.

Prévoir son trajet à l’avance, consulter la signalisation sur place et éviter les heures de pointe aux abords de la zone de chantier constituent les réflexes essentiels pour les quatre prochaines semaines.

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Les autorités n’ont pas communiqué de calendrier intermédiaire sur l’avancement des travaux du collecteur de Oued Ouchayah. La date de réouverture reste donc fixée à l’issue des 30 jours, sous réserve du bon déroulement du chantier.