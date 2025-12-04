Alger : cet important axe routier sera fermé pendant 30 jours à partir de ce jeudi 04/12

La Wilaya d’Alger annonce une fermeture partielle et temporaire d’une portion cruciale de la route, impactant la circulation entre Bab El Oued et l’Avenue de l’Armée de Libération Nationale (ALN), et ce, dans les deux sens.

Cette mesure intervient dans le cadre des travaux d’achèvement de la structure artistique (viaduc) de Chorfa, un ouvrage essentiel qui doit relier l’Avenue Che Guevara à la promenade de la pêcherie.

Les services de la Wilaya informent les usagers des Routes Nationales RN 11 et RN 5 qu’un tronçon sera fermé à la circulation pour permettre la pose des poutres maîtresses de la nouvelle infrastructure.

Durée : 30 jours , à compter de ce jeudi 4 décembre 2025 .

, à compter de ce . Horaires de fermeture : Le blocage sera effectif pour une durée de six heures seulement par jour, de 23h00à 05h00 du matin.

Itinéraires de déviation mis en place

Afin de minimiser les perturbations, des itinéraires de déviation ont été soigneusement planifiés pour les automobilistes :

Pour les véhicules venant de Bab El Oued vers l’Avenue de l’ALN

La circulation sera déviée à partir du rond-point du Fort 23 vers l’Avenue du 1er Novembre, puis l’Avenue Che Guevara. Les conducteurs rejoindront ensuite l’Avenue Asselah Hocine avant de retrouver l’Avenue de l’ALN.

Pour les véhicules venant de l’Avenue de l’ALN vers Bab El Oued

Les véhicules devront quitter l’axe principal au niveau de la zone de Tafourah pour emprunter l’Avenue Zighoud Youcef. Ils rejoindront ensuite l’Avenue Che Guevara, puis auront le choix entre l’Avenue Yahia Loqman ou l’Avenue du 1er Novembre pour se diriger vers Bab El Oued.

La Wilaya d’Alger présente ses excuses pour les désagréments que pourrait occasionner cette fermeture temporaire et appelle tous les usagers de la route à faire preuve de compréhension, à utiliser les axes routiers alternatifs et, impérativement, à respecter la signalisation routière temporaire mise en place.

Alger sous les eaux : Plusieurs quartiers inondés après les fortes pluies

Les intempéries annoncées par l’Office National de Météorologie (ONM) via un Bulletin Météo Spécial (BMS) ce mercredi ont tenu leurs promesses, affectant plusieurs wilayas du pays. Si ces précipitations ont été accueillies avec soulagement par les agriculteurs, elles n’ont malheureusement pas été sans conséquences, notamment dans la capitale.

Hier soir, Alger a été frappée par d’importantes pluies qui se sont abattues sans discontinuer durant plusieurs heures, entraînant l’inondation de nombreux quartiers. Des zones résidentielles et de transit majeures telles que Bir Khaddem, Bir Mourad Rais, Gué de Constantine, El Biar, et Hydra ont été submergées, comme en témoignent les nombreuses vidéos relayées sur les réseaux sociaux.

Heureusement, si la situation n’a pas causé de dégâts matériels majeurs jusqu’à présent, elle a sérieusement perturbé le trafic routier, transformant les axes principaux en véritables rivières.

Réagissant à l’urgence, la Direction de la Protection Civile a immédiatement mobilisé ses équipes. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, elle a indiqué que ses éléments étaient intervenus sans relâche dans les zones touchées pour procéder à l’absorption des eaux pluviales et venir en aide aux automobilistes piégés par la montée rapide des eaux.

La vague d’inondations n’a pas épargné l’ouest du pays. Les wilayas d’Oran, de Saida et de Sidi Bel Abbès ont également fait l’objet d’interventions des sapeurs-pompiers, appelés à la rescousse pour évacuer l’eau et prêter main forte aux citoyens en difficulté.

Les autorités appellent à la prudence maximale et recommandent aux habitants d’éviter les déplacements non essentiels dans les zones inondées. La vigilance reste de mise, en attendant un retour progressif à la normale.