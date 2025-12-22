Alger : ces 3 communes vont bénéficier de nouveaux hôpitaux modernes dès 2026

Le secteur de la santé dans la capitale s’apprête à connaître un tournant majeur. Lors d’une visite d’inspection effectuée ce dimanche, le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a annoncé la mise en service de plusieurs infrastructures hospitalières de grande envergure d’ici la fin du deuxième trimestre 2026.

Accompagné du wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, le ministre de la Santé a passé en revue plusieurs chantiers stratégiques destinés à désengorger les structures actuelles et à moderniser la prise en charge des patients.

Le plan de déploiement repose sur la livraison de trois nouveaux hôpitaux d’une capacité de 120 lits chacun, stratégiquement répartis pour couvrir les zones Est et Ouest de la capitale :

Aïn Benian (Ouest)

Baraki (Sud-Est)

Reghaïa (Est)

En complément de ces structures, la commune de Reghaïa bénéficiera également d’une nouvelle maternité de 60 lits, portant ainsi la capacité globale supplémentaire à 420 lits.

Nouveaux hôpitaux à Alger : Une livraison imminente et des équipements de pointe

Sur le terrain, le constat est optimiste. Selon Ait Messaoudene, le taux d’avancement des travaux avoisine désormais les 95 %. Ces établissements ne se contenteront pas d’augmenter la capacité d’accueil : ils seront dotés des technologies les plus récentes.

« Ces structures seront équipées des matériels les plus modernes, notamment en ce qui concerne l’imagerie médicale, afin de répondre aux normes internationales de soins », a précisé le ministre.

Le wali d’Alger a, de son côté, confirmé que l’acquisition et l’installation des équipements sont déjà en cours, garantissant ainsi le respect du calendrier pour une inauguration prévue au deuxième trimestre 2026.

Au-delà de ces livraisons immédiates, les autorités voient plus loin. Rabehi a révélé que des concertations sont actuellement menées pour identifier les assiettes foncières devant accueillir deux nouveaux Centres Hospitalo-Universitaires (CHU) à l’est et à l’ouest d’Alger.

L’objectif est d’alléger la pression historique qui pèse sur les cinq grands hôpitaux actuels de la wilaya, lesquels font face à une demande nationale constante.

Cette dynamique s’inscrit, selon le ministre, dans la mise en œuvre des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. « L’État réaffirme son orientation constante visant à développer le secteur de la santé à travers le renforcement des infrastructures et des ressources humaines », a-t-il rappelé, saluant au passage la coordination exemplaire entre les services de la wilaya et les acteurs du secteur pour livrer des projets de haute qualité dans les délais impartis.