Alger célèbre la poésie chinoise : un concours inédit organisé par l’ambassade de Chine

Dans une atmosphère festive empreinte d’amitié et d’émotion, l’ambassade de Chine en Algérie a organisé, le jeudi 30 octobre 2025, la première édition du concours de récitation de poèmes et de chants chinois. Un événement culturel placé sous le thème : « La poésie renforce l’amitié et le chant unit les cœurs ».

L’événement, accueilli dans les locaux de l’ambassade à Alger, a rassemblé près d’une centaine de participants. Parmi lesquels figuraient des étudiants et enseignants du département de langue chinoise de l’Université d’Alger 2, ainsi que des représentants de la communauté chinoise et des amateurs algériens de culture chinoise.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie – Chine : Pékin réaffirme son partenariat stratégique et son amitié “profonde” avec Alger

La soirée a été marquée par un enthousiasme communicatif et une ambiance à la fois joyeuse et solennelle. Les participants ont déclamé des poèmes célèbres de la littérature chinoise. Ils ont également interprété des chansons symbolisant la fraternité entre les deux peuples. Tout en portant des costumes traditionnels chinois.

“La langue chinoise, un pont d’amitié entre l’Algérie et la Chine”

Dans son discours d’ouverture, M. Zhao Pingsheng, chargé d’affaires et premier conseiller à l’ambassade de Chine en Algérie, a salué l’initiative et le dynamisme des étudiants algériens qui apprennent le chinois avec passion.

« C’est un grand événement culturel que nous avons voulu organiser pour encourager les jeunes Algériens à apprendre la langue chinoise. Leur intérêt pour notre culture s’est accru depuis la création du premier Institut Confucius en Algérie. Aujourd’hui, je suis impressionné par leurs progrès, même pour ceux qui ont commencé depuis seulement quelques mois », a déclaré le diplomate.

Il a également souligné que la maîtrise du chinois par la jeunesse algérienne contribuera à renforcer les liens humains et économiques entre les deux pays :

« Je suis convaincu que ces jeunes joueront un rôle clé dans la coopération et les échanges sino-algériens », a-t-il ajouté.

🟢 À LIRE AUSSI : Logement en Algérie : AADL 3 entre enfin dans sa phase concrète

Une coopération culturelle en plein essor

Ce concours s’inscrit dans le cadre du rapprochement culturel croissant entre Alger et Pékin. Il a été soutenu par une série d’initiatives éducatives et artistiques visant à favoriser la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples.

Depuis quelques années, la langue chinoise séduit un nombre croissant d’étudiants algériens, portés par l’intérêt croissant pour les échanges économiques et culturels avec la Chine.

L’ambassade a d’ailleurs annoncé que cette première édition du concours ne sera pas la dernière. De nouvelles activités culturelles seront organisées prochainement pour encourager davantage l’apprentissage du chinois et la découverte de la culture millénaire du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Transport à Alger : L’ETUSA lance une nouvelle ligne stratégique dès demain lundi 27 octobre