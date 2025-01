Alger : ce stade emblématique de la capitale sera démoli prochainement

Le stade Omar Hamadi sera démoli dans quelques jours. Les commerces attenants ont reçu une note des autorités locales les invitant à vider les lieux rapidement. Les travaux de construction d’un nouveau stade à Bologhine vont être enclenchés.

Le stade Omar Hamadi de Bologhine n’abrite plus que les matchs des clubs amateurs, à l’image de l’OMSE et de l’ODM. D’habitude domiciliation de l’USM Alger, les Rouge et Noir n’y reçoivent plus en raison des grands risques de sécurité répertoriés au niveau des tribunes, notamment celle dénommée « le virage ». Il y a quelques années, déjà,

les rapports établis par les services du Contrôle Technique de Constructions (CTC) étaient accablants.

En effet, la conclusion de cet organisme étatique était sans équivoque : « Stade à détruire ! » C’était également la conclusion d’une entreprise portugaise qui avait effectué une expertise. Dès lors, il était question de le reconstruire et on avait même lancé un concours ouvert aux jeunes architectes pour faire des esquisses et des propositions pour que le nouveau stade ait deux niveaux de tribunes. Cela promet. Entre-temps, place nette devra être faite aux travaux de démolition qui ne vont pas tarder à commencer.

Ceci dit, les commerçants occupant les locaux aux environs du stade ont reçu récemment une notification les sommant d’évacuer les lieux dans un délai ne dépassant pas dix jours. Il est clair que ça bouge donc, il faut croire que du nouveau se prépare pour redonner son prestige au vieux stade Saint-Eugène qui a été le théâtre d’exploits retentissants du Mouloudia d’Alger durant l’époque coloniale.

Le P/APC de Bologhine donne plus de détails

Le P/APC de Bologhine, Zoheir Douib, a donné plus de détails sur la démolition imminente du stade Omar Hamadi. « Il est vrai, qu’en prévision de la démolition imminente du stade Omar-Hamadi, nous, exécutif de l’APC de Bologhine, avons réuni en ce dimanche (19 janvier 2025, ndlr), les 17 pensionnaires pour leur signifier verbalement de quitter les lieux et remettre les clés des locaux commerciaux sous quinzaine, et ce, sur injonction des services de la tutelle qu’est l’exécutif de wilaya », dira-t-il d’emblée, dans une déclaration accordée à nos confrères d’El-Watan.

Et d’ajouter : « Bien que les biens immobiliers relèvent de la propriété de la commune qui est le propriétaire bailleur, la décision émane de l’autorité de wilaya qui, dans le cadre de « relooker »’ le front de mer ouest, envisage l’opération de démolition du stade pour réaliser un projet d’intérêt public ».

L’un des plus vieux stades en Algérie, l’enceinte de Bologhine (ex-Saint-Eugène), baptisée Omar Hamadi en 1995, a été construite en 1935. Elle a vu une extension avec deux tribunes superposées arquées (partie nord-ouest de l’enceinte) en 1957 avant leur démolition en 2003, suivie d’une extension (côté sud-est) avec une tribune de 2000 places, réalisée par le club locataire, l’USM Alger.