Alger : ce boulevard sera fermé ce soir pour installation d’une passerelle piétonne

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé jeudi une fermeture temporaire et nocturne d’une portion du boulevard de l’Armée de Libération Nationale (ALN), en direction d’Alger-Centre, dans le cadre des travaux d’installation d’une passerelle piétonne reliant le Jardin d’Essais botanique de la Hamma à la station de dessalement d’eau de mer.

Ce soir, la circulation à nouveau interrompue sur le boulevard de l’ALN – Alger-Centre

Une première coupure avait eu lieu la nuit dernière, du jeudi au vendredi, de 23h55 à 7h00. Ce vendredi soir, une deuxième et dernière interruption est prévue ; le boulevard sera fermé à la circulation de 23h55 jusqu’à 6h00 du matin, le temps de finaliser la pose des poutres de la passerelle.

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Les itinéraires à emprunter ce vendredi 12 juin

Les usagers sont invités à anticiper et à utiliser les déviations suivantes :

Depuis Dar El Beïda / Bab Ezzouar vers Alger-Centre → prendre la rue du Gao , parallèle au boulevard de l’ALN.

vers Alger-Centre → prendre la , parallèle au boulevard de l’ALN. Depuis le boulevard Hassiba Ben Bouali vers Alger-Centre via le pont de la Hamma → rester sur le boulevard Hassiba Ben Bouali.

La wilaya d’Alger s’excuse pour la gêne occasionnée et rappelle aux conducteurs de respecter la signalisation en place.

Le Parc de l’Indépendance : un chantier qui prend forme à Alger

Par ailleurs, le ministre-wali Mohamed Abdenour Rabhi s’est rendu cette semaine sur le chantier du Parc de l’Indépendance pour voir où en sont les travaux de ce projet phare du Plan Bleu destiné à transformer le visage d’Alger. À terme, cet axe vert et piéton reliera le Mémorial du Martyr au parc des Sablettes. En passant par la Villa Abdellatif, le Musée des Beaux-Arts, la grotte Cervantès et le Jardin d’Essais de la Hamma. Un parcours qui traversera le cœur historique et culturel de la capitale.

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Sur place, le wali a pu constater l’avancement des différentes sections du projet. Les terrasses panoramiques sur la baie d’Alger sont déjà achevées. Offrant un aperçu de ce que sera le site une fois livré.

Les équipes travaillent désormais sur les pistes piétonnes et les cheminements accessibles aux personnes à mobilité réduite, l’éclairage public, les aménagements paysagers et la végétalisation le long du parcours, ainsi que la pose des pavés à l’entrée du Jardin de la Hamma.

Enfin, le wali a tenu à rappeler l’importance de respecter les normes techniques et d’accélérer le rythme pour que les Algérois et les visiteurs puissent profiter de cet espace le plus tôt possible.

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