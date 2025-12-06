Alger : Belaribi fixe de nouvelles exigences pour dynamiser ce chantier géant

Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a effectué ce samedi une visite d’inspection cruciale au chantier du futur Pôle Financier, situé dans la Commune de Sidi Moussa, à Alger. Cette démarche, annoncée par un communiqué du ministère, souligne la volonté des autorités de suivre de près l’avancement de cette structure stratégique.

S’étendant sur une superficie impressionnante de 23 hectares et divisé en trois ailes distinctes, ce complexe est destiné à devenir un centre névralgique pour le secteur financier national.

Un point technique approfondi pour accélérer le rythme du chantier

Suite à l’inspection des lieux, le Ministre Belaribi a immédiatement présidé une réunion technique regroupant l’ensemble des parties prenantes. Au cœur des discussions, le bureau de Cosider Engineering a présenté un exposé exhaustif détaillant les éléments techniques et architecturaux du projet.

Le Ministre n’a pas manqué de fixer des objectifs ambitieux pour les équipes :

M. Belaribi a exigé que les plans généraux, incluant les détails précis du sous-sol, soient finalisés et soumis avant la fin de l’année. Aile 2 : L’accent a été mis sur la priorisation et l’intégration rapide des divers matériaux et équipements techniques nécessaires, tout en définissant clairement la capacité d’accueil du futur espace. Une attention particulière doit être portée à la partie nord de cette aile.

Un signal fort pour garantir la livraison du Pôle Financier dans les délais

Cette visite témoigne de la détermination du Ministère de l’Habitat à garantir la livraison de ce pôle dans les délais impartis, en veillant à la qualité et à la fonctionnalité de l’ensemble. Les directives données par Mohamed Tarek Belaribi indiquent une phase d’accélération significative dans l’exécution du projet.

Le Pôle Financier de Sidi Moussa s’annonce comme une infrastructure majeure qui façonnera l’urbanisme et l’économie de la capitale pour les années à venir. Les yeux sont désormais rivés sur la capacité des équipes à respecter l’échéance de fin d’année pour les plans de la première aile.

