Alger – Batna : la SNTF publie les nouveaux horaires de train

La Société nationale des transports ferroviaires SNTF a annoncé les nouveaux horaires du train reliant Alger à Batna et retour, une liaison quotidienne très fréquentée par les voyageurs

Selon l’entreprise, le train assure chaque jour plusieurs arrêts sur son parcours, notamment à Aïn Touta, Brika, Berhoum, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Bouira et Boumerdès, permettant une couverture complète des wilayas traversées et un accès facilité pour les passagers

D’après le programme communiqué, le départ d’Alger depuis la gare d’Agha vers Batna est fixé à 13h15, tandis que le départ de Batna vers Alger est programmé à 22h50, des horaires pensés pour offrir un service régulier et répondre aux besoins de déplacement sur cette ligne considérée comme l’une des plus importantes du réseau national.

La SNTF a annoncé les horaires du train reliant Alger et Batna, avec un départ d’Alger à 13h15 et une arrivée à Batna à 20h04, après des arrêts à Boumerdès, Thénia, Bouira, Béni Mansour, El Eulma, Sétif, Bordj Bou Arréridj, M’Sila et Aïn Touta. Dans le sens inverse, le train quitte Batna à 22h50 et rejoint Alger à 05h23, en passant par les mêmes gares. Ces horaires offrent aux voyageurs un repère clair pour organiser leurs déplacements entre les deux régions.

SNTF : Des réductions importantes pour voyager en groupe

La Société nationale des transports ferroviaires lance une large campagne de promotion sous le slogan « Voyagez ensemble et payez moins », mettant en avant une série de réductions destinées aux groupes souhaitant se déplacer en train. Cette initiative s’adresse à différentes catégories de voyageurs, qu’il s’agisse de groupes familiaux, d’associations, de clubs sportifs ou encore de jeunes participant à des camps d’été.

Pour les groupes ordinaires, la SNTF propose une réduction de 30 % sur la carte collective, applicable à chaque groupe composé d’au moins dix personnes effectuant un trajet de 300 km aller-retour. Les enfants âgés de 4 à 12 ans bénéficient quant à eux d’un tarif réduit, correspondant à la moitié du prix du billet, ce qui permet aux familles et aux groupes mixtes de voyager à moindre coût.

Les groupes sportifs disposent aussi d’une grille tarifaire avantageuse. Les personnes se déplaçant dans le cadre d’événements sportifs peuvent obtenir une carte collective dans toutes les classes, avec trois niveaux de réduction. Les groupes composés d’au moins 10 personnes profitent d’une remise de 30 %, tandis que les groupes atteignant 31 personnes ou plus accèdent à 40 % de réduction. Les très grands groupes, comptant au minimum 61 personnes, bénéficient d’un avantage encore plus important avec une réduction de 50 %. Là encore, les enfants de 4 à 12 ans voyagent à moitié prix.

Des tarifs dédiés aux jeunes et aux familles

La SNTF a également pensé aux camps d’été et aux voyages organisés pour les jeunes. Les groupes de plus de dix participants âgés de moins de 21 ans peuvent profiter d’une carte collective aller-retour avec une réduction de 50 %, une offre particulièrement avantageuse pour les associations et les structures encadrant des activités estivales. Les enfants entre 4 et 12 ans conservent leur tarif réduit habituel, équivalant à la moitié du prix du billet.

Pour ce qui est de la tarification spécifique aux enfants, la société rappelle que les moins de 4 ans voyagent gratuitement, sans attribution de siège. Les enfants âgés de 4 à 12 ans bénéficient d’un billet à moitié prix, avec cette fois un siège garanti, ce qui permet aux familles d’organiser leurs déplacements plus facilement et à moindre coût.