Alger : Barbecues et camping dans les forêts interdits jusqu’à cette date

ALGER, 18 juin 2024 – La Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger a rappelé, ce lundi (17 juin 2024), l’interdiction des barbecues et du camping dans les forêts et à proximité jusqu’au 31 octobre prochain.

Cette mesure vise à préserver la sécurité des citoyens et des biens, ainsi que la richesse forestière, surtout en cette période propice aux incendies.

En effet, en ces jours de fête, forêts et espaces verts s’animent de barbecues et de pique-niques entre familles et amis. Si ces moments de partage et de convivialité sont appréciés par les citoyens, il est crucial de les concilier avec la préservation de ces espaces naturels.

Pour ce faire, la Direction des forêts rappelle des consignes strictes à respecter scrupuleusement :

Éviter formellement d’allumer des barbecues et de jeter des mégots de cigarettes dans les forêts et les espaces verts

et de dans les forêts et les espaces verts Déposer les déchets dans les espaces réservés à cet effet

Par ailleurs, la Direction des forêts poursuit ses efforts pour l’aménagement et la valorisation des espaces forestiers. Récemment, des travaux de réhabilitation ont été menés dans la forêt de Ben Mered à la commune de Bordj El Kifan.

De nouvelles tables en bois ont notamment été installées pour le confort des visiteurs, en prévision de la saison estivale.

🟢 À LIRE AUSSI : Feux de forêts en Algérie : plusieurs wilayas touchées par les incendies

Rappelons qu’en ce début de mois, des incendies ont frappé plusieurs wilayas du pays, dévastant des hectares de forêts, menaçant la biodiversité et mettant en danger la vie des populations et leurs biens.

Interdiction des barbecues et du camping en forêt jusqu’au 31 octobre

D’Alger à Tizi Ouzou, en passant par Mostaganem, Médéa, Bouira, Sétif et Aïn Defla, le spectacle est désolant. Les flammes ont réduit en cendres des pans entiers de forêts. Les arbres fruitiers n’ont pas non plus échappé à la fureur du feu.

Ces incendies ne sont pas de simples accidents, mais de véritables catastrophes. Ils fragilisent un écosystème déjà vulnérable, menacent la biodiversité et mettent en danger la vie des citoyens et leurs biens. Les dégâts matériels sont considérables, mais les pertes environnementales sont encore plus importantes.

🟢 À LIRE AUSSI : Incendies en Algérie : que faire face à un départ de feu de forêt ?

Face à ce péril, il est impératif de sonner la mobilisation générale. Les autorités, pleinement conscientes de l’urgence, sont déjà engagées dans la lutte contre les flammes, mais la responsabilité ne leur incombe pas seule.

Chaque citoyen a un rôle crucial à jouer dans la prévention de ces drames. Il est impératif d’adopter des comportements responsables, d’éviter les gestes imprudents qui pourraient déclencher des incendies et de rester vigilant face aux moindres signes de départ de feu.