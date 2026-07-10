Tebboune ordonne le retour de l’ambassadeur d’Algérie au Mali

Après plus d’un an de vives tensions et de rupture, Alger et Bamako amorcent un tournant décisif vers la normalisation de leurs relations bilatérales.

Un vent d’apaisement souffle sur l’axe Alger-Bamako. Ce vendredi 10 juillet 2026 marque un pas de géant vers la décrispation des relations entre l’Algérie et le Mali, restées glaciales pendant de longs mois.

À travers deux décisions majeures et simultanées, les autorités algériennes ont envoyé un signal fort de réconciliation à leur voisin sahélien.

Retour de l’ambassadeur algérien après 15 mois d’absence

Le premier acte fort de cette normalisation vient directement de la présidence de la République. Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a officiellement ordonné le retour immédiat à Bamako de M. Kamal Retieb, en sa qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.

Cette nomination met fin à un long intermède diplomatique. Pour rappel, le diplomate algérien avait été rappelé à Alger pour consultations le 7 avril 2025, dans un contexte de profondes divergences politiques et sécuritaires entre les deux capitales.

Selon un communiqué de la diplomatie algérienne, cette démarche présidentielle reflète une détermination constante à replacer les liens bilatéraux dans leur cadre historique.

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Alger insiste sur la nécessité de rebâtir cette relation sur les principes de considération mutuelle, de fraternité et de coopération, au bénéfice non seulement des deux nations, mais aussi de la stabilité globale de la zone sahélo-saharienne et de l’Afrique.

Alger – Bamako : Réouverture totale de l’espace aérien algérien

Parallèlement à cette mesure diplomatique, le volet logistique et économique a également fait l’objet d’un arbitrage crucial.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé, par le biais d’un communiqué distinct, la réouverture intégrale de l’espace aérien algérien aux compagnies et aéronefs maliens à compter de ce même vendredi.

Cette mesure de levée des restrictions est totale : elle s’applique à l’ensemble des liaisons aériennes en provenance ou à destination du Mali, rétablissant ainsi les couloirs de transit vers l’international à travers le ciel algérien.

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En combinant le retour de son plus haut représentant diplomatique et la reprise des flux aériens, l’Algérie manifeste sa volonté de clore un chapitre de turbulences et de relancer activement le partenariat stratégique avec son voisin du Sud.