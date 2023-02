Alger : ayant percuté un policier, un jeune motard de 21 ans arrêté

Par le biais d’un communiqué rendu public ce mardi 14 février 2023, les services de sécurité relevant de la circonscription administrative de Dar El Beida ( à l’est de la la capitale) ont annoncé l’arrestation d’un conducteur de moto qui a percuté un policier. Sachant que ce dernier était en plein exercice de ses fonctions. En effet, le motocycliste a causé plusieurs blessures au policier.

Notamment, au niveau des bras, des jambes et du bassin, peut-on lire sur le même communiqué. Dans le cadre de la protection et la sécurisation des biens et des personnes, la victime a demandé au motard qui conduisait sur les voies de tramway de s’arrêter. Cependant, l’auteur de l’infraction a refusé d’obtempérer à l’ordre du policier en le percutant.

Le chauffard possédait une arme blanche de type 6

Après l’arrestation de l’accusé, ce dernier a été fouillé par les agents de la police. À cet effet, deux armes blanches ont été retrouvées en sa possession. Notamment, une arme blanche de type 6 et un petit couteau. On notera également que le jeune homme est âgé de 21 ans. Après la finalisation des procédures légales, l’infracteur sera déféré devant le procureur de la République territorialement compétent, indique la même source.

En effet, le vingtenaire doit faire face à plusieurs accusations. Notamment, circulation sur le rail du tramway, refus d’obtempérer à une sommation d’arrêt. Ainsi que l’agression d’un agent de police en plein exercice de ses fonctions en le percutant avec la moto.