Alger : au moins 40 étudiants hospitalisés après une intoxication alimentaire collective

Dans la matinée de ce lundi, la résidence universitaire Mahelma 01, située à Zéralda, a été le théâtre d’un incident sanitaire majeur. Plusieurs dizaines d’étudiants ont été hospitalisés après avoir consommé de la viande avariée servie lors d’un repas dans la cantine de l’établissement.

Une centaine d’étudiants hospitalisés à la résidence universitaire Mahelma 01

Des ambulances ont été dépêchées en urgence, faisant des allers-retours incessants entre la résidence et les hôpitaux locaux. La scène était chaotique : des étudiants affaiblis, souffrant de nausées, de vomissements et de douleurs abdominales, ont été pris en charge sur place avant d’être transférés en milieu hospitalier.

Face à la gravité de la situation, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s’est rendu sur place pour inspecter les lieux et rassurer les étudiants. Selon des témoins présents sur place, il a échangé avec plusieurs résidents et responsables de la résidence pour comprendre les circonstances exactes de l’incident.

« Nous allons ouvrir une enquête approfondie pour déterminer les causes de cet empoisonnement collectif et les responsabilités éventuelles. La santé et la sécurité de nos étudiants sont notre priorité absolue », a déclaré le ministre lors de sa visite.

Indignation étudiante et enquête en cours

Du côté des étudiants, l’indignation est palpable. Certains ont fait part de leurs inquiétudes quant à la qualité des repas servis dans la cantine depuis plusieurs semaines. « On a souvent des repas douteux. Aujourd’hui, c’était la fois de trop », a affirmé un étudiant en colère.

Les autorités locales et les services sanitaires ont immédiatement pris des mesures. Des prélèvements ont été effectués sur les repas suspects pour des analyses en laboratoire. La cantine a été temporairement fermée jusqu’à nouvel ordre, et une inspection approfondie des normes d’hygiène a été ordonnée.

Pour l’instant, les étudiants hospitalisés sont sous surveillance médicale, et leur état est jugé stable par les équipes médicales. Les familles des étudiants affectés ont été informées de la situation.

Cet incident met en lumière des problèmes récurrents de gestion et d’hygiène dans certaines résidences universitaires du pays. Les étudiants demandent des mesures immédiates et concrètes pour prévenir de tels incidents à l’avenir. Une réunion entre les responsables universitaires et les représentants étudiants est d’ores et déjà prévue dans les prochains jours.

L’enquête en cours devra faire toute la lumière sur cet épisode tragique, qui restera dans les mémoires comme un rappel des enjeux de la sécurité alimentaire au sein des résidences universitaires.

