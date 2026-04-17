Alger accueille le patron de la police allemande : le partenariat sécuritaire passe à un autre niveau

Coopération policière Algérie – Allemagne: la migration clandestine, priorité partagée
Parmi les dossiers brûlants abordés, la lutte contre les réseaux de passeurs et la migration irrégulière occupe une place centrale. Ali Badaoui a rappelé que « faire face aux menaces sécuritaires transfrontalières exige la conjugaison des efforts et une disponibilité optimale des services chargés de l’application de la loi ». Il a également mis en avant l’approche globale adoptée par l’Algérie, qui repose sur « des dimensions préventives et prospectives dans lesquelles la police constitue un acteur essentiel ».
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Les discussions ont porté plus précisément sur :
- La gestion des frontières et le contrôle des flux migratoires
- La traque des réseaux de trafiquants d’êtres humains
- La falsification de documents d’identité et de voyage
- La recherche des personnes recherchées par la justice
Police allemande – DGSN : dix-sept actions concrètes déjà menées en deux ans
La coopération entre Alger et Berlin ne date pas d’hier. Ali Badaoui a tenu à rappeler les acquis récents : au cours des années 2024 et 2025, « 17 activités en présentiel ont été organisées en Algérie et en Allemagne sous forme de sessions de formation, de visites d’échange et de réunions spécialisées ». Parmi celles-ci, les techniques de transport aérien des personnes dangereuses et le traitement du renseignement policier figurent parmi les thèmes les plus marquants.
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Ces échanges reflètent, selon le DGSN, « la volonté commune de renforcer l’échange d’expertises entre les deux pays ». Dieter Romann a salué les réalisations bilatérales, y compris en matière de coopération criminelle, et a plaidé pour élever encore le niveau de collaboration à l’avenir, notamment dans le domaine de la sécurité aérienne et de l’organisation de grandes manifestations sportives.
Une visite sur le terrain au siège de la police des frontières
À l’issue des réunions, la délégation allemande s’est rendue au siège de la Direction de la Police des frontières. Sur place, les visiteurs ont pu s’enquérir des missions confiées à cette unité dans la gestion du mouvement frontalier des personnes et des véhicules. Une immersion qui traduit l’intérêt allemand pour le modèle algérien en matière de contrôle migratoire.
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Les discussions ont également porté sur l’unification des efforts concernant les questions d’intérêt commun. En adéquation avec les défis sécuritaires actuels et émergents.