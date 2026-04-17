Alger accueille le patron de la police allemande : le partenariat sécuritaire passe à un autre niveau

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Ali Badaoui, a reçu jeudi à Alger son homologue allemand, Dieter Romann, afin de renforcer la coopération policière bilatérale face aux menaces transfrontalières. Les deux responsables ont convenu d’intensifier leur coordination, notamment sur la migration clandestine et le trafic d’êtres humains. Après des entretiens en tête-à-tête, les discussions se sont élargies aux cadres des deux institutions. M. Badaoui a qualifié cette visite « d’opportunité privilégiée pour consolider les bases du travail commun » et insisté sur la nécessité d’une « coordination continue ». Son homologue allemand a souligné que « la situation géopolitique impose une coopération plus étroite que jamais entre les deux pays ».

Coopération policière Algérie – Allemagne: la migration clandestine, priorité partagée

Parmi les dossiers brûlants abordés, la lutte contre les réseaux de passeurs et la migration irrégulière occupe une place centrale. Ali Badaoui a rappelé que « faire face aux menaces sécuritaires transfrontalières exige la conjugaison des efforts et une disponibilité optimale des services chargés de l’application de la loi ». Il a également mis en avant l’approche globale adoptée par l’Algérie, qui repose sur « des dimensions préventives et prospectives dans lesquelles la police constitue un acteur essentiel ».

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Les discussions ont porté plus précisément sur :

La gestion des frontières et le contrôle des flux migratoires

La traque des réseaux de trafiquants d’êtres humains

La falsification de documents d’identité et de voyage

La recherche des personnes recherchées par la justice

Police allemande – DGSN : dix-sept actions concrètes déjà menées en deux ans

La coopération entre Alger et Berlin ne date pas d’hier. Ali Badaoui a tenu à rappeler les acquis récents : au cours des années 2024 et 2025, « 17 activités en présentiel ont été organisées en Algérie et en Allemagne sous forme de sessions de formation, de visites d’échange et de réunions spécialisées ». Parmi celles-ci, les techniques de transport aérien des personnes dangereuses et le traitement du renseignement policier figurent parmi les thèmes les plus marquants.

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Ces échanges reflètent, selon le DGSN, « la volonté commune de renforcer l’échange d’expertises entre les deux pays ». Dieter Romann a salué les réalisations bilatérales, y compris en matière de coopération criminelle, et a plaidé pour élever encore le niveau de collaboration à l’avenir, notamment dans le domaine de la sécurité aérienne et de l’organisation de grandes manifestations sportives.

Une visite sur le terrain au siège de la police des frontières

À l’issue des réunions, la délégation allemande s’est rendue au siège de la Direction de la Police des frontières. Sur place, les visiteurs ont pu s’enquérir des missions confiées à cette unité dans la gestion du mouvement frontalier des personnes et des véhicules. Une immersion qui traduit l’intérêt allemand pour le modèle algérien en matière de contrôle migratoire.

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Les discussions ont également porté sur l’unification des efforts concernant les questions d’intérêt commun. En adéquation avec les défis sécuritaires actuels et émergents.